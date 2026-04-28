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農業部鼓勵優良農產品標章 攜手全家推CAS飯糰

中央社／ 台北28日電

優良農產品標章CAS是台灣從生產端到加工端，最具代表性的農產品驗證制度，農業部鼓勵更多通路加入，今天宣布與全家便利商店合作，推出CAS驗證的飯糰和手卷。

農業部與全家共同舉辦「CAS飯糰力 全台應援」記者會，宣布全台4461家全家門市推出的飯糰與手卷，全面通過CAS（Certified Agricultural Standards）複合農產品驗證，並自29日至5月12日推出優惠活動，鼓勵國人選擇國產農產品作為日常便利早餐。

農業部說，優良農產品標章CAS自民國78年開始推行，是台灣從生產端到加工端最具代表性的農產品驗證制度，強調使用國產原料，且品質規格及衛生安全經過把關，與進口產品有效區隔。

此外，農業部說，這次攜手超商通路，鎖定年輕族群與上班族等主要消費客群，透過高密度零售據點，擴大推廣CAS驗證產品，在全家推出CAS驗證飯糰、手卷，讓消費者在忙碌生活中，輕鬆選擇兼具便利與安心的早餐與輕食。

農業部表示，「在地生產、在地消費」為推動永續農業的重要核心理念，未來將持續擴大輔導量能，鼓勵更多通路體系加入CAS驗證行列，提升供應鏈管理與市場信任度，期盼透過全民參與，提升國產農產品價值。

全家 農業部 飯糰

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