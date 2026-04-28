快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

小北百貨32周年慶祭3千萬大獎 前進宜蘭、花蓮拚年底200店

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小北百貨副總經理張書賓。記者黃筱晴／攝影
小北百貨副總經理張書賓。記者黃筱晴／攝影

目前全台擁有194家實體門市的「小北百貨」，宣布正式啟動32周年慶活動，將於5月1日至6月4日推出「小北32 Show揪來遊園Ba方慶週年」主題派對，以「遊園嘉年華」為概念，最大獎祭出200萬元汽車購車金（不限廠牌與車種），另包含3個5錢金塊、6台iPhone Air及20台55吋液晶電視等多項大獎，打造總獎項價值超過3,000萬元的年度促銷盛事。

活動期間，消費者單筆滿499元即可獲得1張刮刮卡（可累贈），除即刮即中的iPad、Marshall耳機、掃地機器人、現金紅包等數十項實用好禮外，填寫手機號碼投入抽獎箱，還可參與加碼抽獎。小北百貨亦結合公益機制，每送出1張刮刮卡即捐出1元，擴大企業社會責任的實踐。

活動期間小北百貨同步推出「5大類別週週9折」限時活動，針對文具、家電、3C、寵物與玩具提供滿額優惠，全館商品最低下殺5折起，「抗漲」促進消費。此外，亦攜手多家金融機構推出刷卡回饋方案，提供指定卡別折扣與現金回饋。同時，本次週年慶更結合異業合作，串聯餐飲、娛樂與旅宿品牌，打造跨界整合的會員專屬消費優惠。

小北百貨副總經理張書賓表示，在疫情後公司優先進行體質調整，去年整體業績成長2%，今年拼3％成長。現階段營運重點將放在企業資源規劃（ERP）系統轉換，預計明年朝IPO目標邁進。展店策略方面，目前據點仍以南部為主，已確定首度前進東部展店，將於宜蘭新增2家、花蓮新增1家門市，長期則規劃拓展至外島，達成全台布局，目標今年底全台門市數達200家。

在基礎建設方面，小北百貨亦積極強化物流能力，位於新竹湖口的物流倉儲中心預計今年動工，總樓地板面積約17,000坪、規劃為5層樓，目標於明年底前啟用。隨著物流體系升級，未來將進一步支援快速展店與商品調度效率。

面對零售市場競爭日益激烈與國際局勢帶來的成本壓力，小北百貨持續以「平價、便利、好買」為核心定位，強調24小時全年無休與約30,000項商品的一站式購足體驗，同時配合政府平穩物價政策，鞏固民生零售市場地位。

小北百貨32周年慶盛大登場，全館5折起，滿額送刮刮卡，總獎項超過3,000萬元。記者黃筱晴／攝影
小北百貨32周年慶盛大登場，全館5折起，滿額送刮刮卡，總獎項超過3,000萬元。記者黃筱晴／攝影

花蓮 小北百貨 宜蘭 周年慶

延伸閱讀

台南5至10月平日住宿3好康 折扣、回饋還能抽獎

享溫馨掛牌上市早盤漲近2成 啟動營收成長4引擎

全聯揪全家做大電商版圖 主打「網路超市下單、巷口超商取貨」

中職賽季開打滿月 王道銀行全卡友皆可享味全龍主場購票優惠

相關新聞

18→20元…萬華排隊蟹殼黃要漲價 理由「因應政府政策」

萬華人氣小吃也撐不住了！在地排隊名店萬大路蟹殼黃傳出將於5月1日調整售價，從原本每顆18元漲至20元，消息曝光後立刻在臉書社團「我是萬華人」引發關注，不少老饕直呼「荷包又要縮水」。

穿碎花入園只要99元！劍湖山水樂園提前開放 狗狗也能逛樂園

迎接五一勞動節三天連假到來，雲林劍湖山世界宣布推出「三響砲」連假活動，包含水樂園提前開放、女性穿搭優惠，以及創園以來首次開放狗狗入園的限定活動，從親子戲水、好友出遊到毛孩同遊，一次滿足不同族群的連假需

小北百貨32周年慶祭3千萬大獎 前進宜蘭、花蓮拚年底200店

目前全台擁有194家實體門市的「小北百貨」，宣布正式啟動32周年慶活動，將於5月1日至6月4日推出「小北32 Show揪來遊園Ba方慶週年」主題派對，以「遊園嘉年華」為概念，最大獎祭出200萬元汽車購

在台北101遇見微型凡爾賽！Dior 2026秋季系列期間限定店浪漫極了

Dior 2026秋季系列期間限定店，自即日起至5月22日止正式登陸台北101四樓都會廣場，透過綠藍優雅色調、精緻法式線板裝飾與人字紋拼接木質地板的鋪陳，讓人想起凡爾賽宮的高貴典雅，完美呼應創意總監J

《穿著Prada的惡魔2》聯名咖啡開喝 Miranda同款訂單真的來了

時尚迷準備打卡！星巴克宣布攜手話題續集電影穿著Prada的惡魔2展開全球聯名合作，隨著電影將於4月29日正式上映，品牌同步推出三款以經典角色為靈感打造的限定特調飲品，透過咖啡風味重新詮釋角色性格，打造

輕盈的份量 RICHARD MILLE全新RM 55-01腕表 以減法為名的時間藝術

高級製表傳統中，份量感常與貴重身價成關聯，例如黃金或鉑金的沉重是奢華標準之一，然頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE則顛覆了此一邏輯，全新RM 55-01手動上鍊腕表，以低於5公克的超輕量化RM

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。