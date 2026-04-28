小北百貨32周年慶祭3千萬大獎 前進宜蘭、花蓮拚年底200店

目前全台擁有194家實體門市的「小北百貨」，宣布正式啟動32周年慶活動，將於5月1日至6月4日推出「小北32 Show揪來遊園Ba方慶週年」主題派對，以「遊園嘉年華」為概念，最大獎祭出200萬元汽車購車金（不限廠牌與車種），另包含3個5錢金塊、6台iPhone Air及20台55吋液晶電視等多項大獎，打造總獎項價值超過3,000萬元的年度促銷盛事。

活動期間，消費者單筆滿499元即可獲得1張刮刮卡（可累贈），除即刮即中的iPad、Marshall耳機、掃地機器人、現金紅包等數十項實用好禮外，填寫手機號碼投入抽獎箱，還可參與加碼抽獎。小北百貨亦結合公益機制，每送出1張刮刮卡即捐出1元，擴大企業社會責任的實踐。

活動期間小北百貨同步推出「5大類別週週9折」限時活動，針對文具、家電、3C、寵物與玩具提供滿額優惠，全館商品最低下殺5折起，「抗漲」促進消費。此外，亦攜手多家金融機構推出刷卡回饋方案，提供指定卡別折扣與現金回饋。同時，本次週年慶更結合異業合作，串聯餐飲、娛樂與旅宿品牌，打造跨界整合的會員專屬消費優惠。

小北百貨副總經理張書賓表示，在疫情後公司優先進行體質調整，去年整體業績成長2%，今年拼3％成長。現階段營運重點將放在企業資源規劃（ERP）系統轉換，預計明年朝IPO目標邁進。展店策略方面，目前據點仍以南部為主，已確定首度前進東部展店，將於宜蘭新增2家、花蓮新增1家門市，長期則規劃拓展至外島，達成全台布局，目標今年底全台門市數達200家。

在基礎建設方面，小北百貨亦積極強化物流能力，位於新竹湖口的物流倉儲中心預計今年動工，總樓地板面積約17,000坪、規劃為5層樓，目標於明年底前啟用。隨著物流體系升級，未來將進一步支援快速展店與商品調度效率。

面對零售市場競爭日益激烈與國際局勢帶來的成本壓力，小北百貨持續以「平價、便利、好買」為核心定位，強調24小時全年無休與約30,000項商品的一站式購足體驗，同時配合政府平穩物價政策，鞏固民生零售市場地位。