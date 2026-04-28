在台北101遇見微型凡爾賽！Dior 2026秋季系列期間限定店浪漫極了

Dior 2026秋季系列期間限定店，自即日起至5月22日止正式登陸台北101四樓都會廣場，透過綠藍優雅色調、精緻法式線板裝飾與人字紋拼接木質地板的鋪陳，讓人想起凡爾賽宮的高貴典雅，完美呼應創意總監Jonathan Anderson傾力打造的2026秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件。

期間限定店以古典主義細節重現品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，致敬瑪麗安東尼皇后的浪漫世界，層架之間點綴工匠以玻璃與陶瓷手工製作的繽紛蛋糕擺飾，輕盈愉悅的巧思滿溢法式生活情趣（joie de vivre），讓人沈浸於精緻華麗的古典氣息中。

蝴蝶結復古優雅 Dior Médaillon摩登亮相

2026秋季女裝在Jonathan Anderson的重新編寫下，品牌經典經過提煉並注入當代美學：過去與當下、宏偉與靜謐、果決輪廓與柔軟面料碰撞，日常單品融入高級訂製服般的細節。從貼合身型的大衣、針織斗篷到具雕塑感的禮服，層次豐富的穿著重新定義當代女性的優雅風格。系列更融入靈感來自藝術家Christian Bérard藝術作品的蝴蝶結細節，這位多才多藝的藝術家是品牌創始設計師最親密的好友之一，並自品牌創立初期即積極參與蒙田大道30號與Colifichets精品店的空間設計。

焦點包款Dior Médaillon系列，提供大容量的肩背水桶包與可斜背的翻蓋包兩種款式，以簡約經典的輪廓承載細膩工藝，古典的金屬Médaillon釦飾靈感來自十八世紀沙龍傢俱，點綴在背帶側邊或翻蓋扣頭，提供粒面小牛皮、 Oblique緹花等多種材質與色彩選擇，設計兼具優雅氣質與實用性，無論搭配短版Bar Jacket、垂墜洋裝或寬版丹寧褲，都能成為造型亮點；經典Lady Dior亦以全新低飽和色系登場，藤格紋經典元素完美契合本季優雅基調，無論日常通勤或正式場合都能輕鬆駕馭。

Dior Archie都會中性 復古Squash跑鞋百搭

2026秋季男裝融合中世紀徽章美學與18世紀精緻筆觸，在經典與休閒之間找到絕佳平衡。本季重點單品Dior Archie包款，名稱源自其獨特的拱形Arch提把設計，以質感細膩的顆粒小牛皮打造現代感十足的圓潤弧線廓形，提把上飾有精巧的可調節CD金屬鎖扣，大容量與跨越性別的百搭設計，無疑是新一代的「It Bag」。

深受70年代經典復古慢跑鞋啟發的Dior Squash鞋款，採用極具辨識度的低筒設計，結合柔軟透氣的麂皮小牛皮與高科技尼龍面料，營造出豐富的視覺層次感與現代輪廓，並在鞋舌與鞋後跟點綴Dior簽名標誌，鞋側則飾以細膩的刺繡，完美體現了Anderson融會古典貴族美學與街頭時尚的嶄新風格。鞋款提供灰色、粉色、藍色及經典黑白等多樣配色，是正裝休閒均具的穿搭首選。

Dior Medallion藍色與米色Oblique緹花小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Archie天藍色粒面小牛皮肩背包，14萬元。圖／Dior提供

Dior Medallion粒面小牛皮中型水桶包。圖／Dior提供

模特兒演繹2026秋季系列女裝與Dior Medallion Oblique緹花水桶包。圖／Dior提供

Dior Squash奶油色麂皮拼接白色尼龍運動鞋，38,000元。圖／Dior提供

Dior Squash棕黃色麂皮拼接綠色尼龍運動鞋，38,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion膚色粒面小牛皮小型翻蓋包，12萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Archie棕色粒面小牛皮肩背包，14萬元。圖／Dior提供

模特兒演繹Dior 2026秋季男裝與Dior Archie肩背包。圖／Dior提供

品牌大使鉉辰穿著Dior 2026秋季男裝與Dior Archie肩背包。圖／Dior提供

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

Dior於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

Dior Squash奶油色麂皮拼接白色尼龍運動鞋，38,000元。圖／Dior提供

Lady Dior奶油白迷你包，18萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion黑色粒面小牛皮中型水桶包，14萬5,000元。圖／Dior提供

模特兒演繹2026秋季系列女裝與Lady Dior提包。圖／Dior提供

Dior於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

Dior Squash深灰粉色麂皮拼接天藍色尼龍運動鞋，38,000元。圖／Dior提供

Dior Archie墨綠色粒面小牛皮肩背包，14萬元。圖／Dior提供

Lady Dior米色籐格紋小羊皮小型提包，22萬元。圖／Dior提供

Dior Medallion藍色與米色Oblique緹花中型水桶包。圖／Dior提供

Lady Dior玫瑰粉迷你包，18萬5,000元。圖／Dior提供

模特兒演繹Dior 2026秋季男裝與Dior Squash運動鞋。圖／Dior提供