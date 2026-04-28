在台北101遇見微型凡爾賽！Dior 2026秋季系列期間限定店浪漫極了
Dior 2026秋季系列期間限定店，自即日起至5月22日止正式登陸台北101四樓都會廣場，透過綠藍優雅色調、精緻法式線板裝飾與人字紋拼接木質地板的鋪陳，讓人想起凡爾賽宮的高貴典雅，完美呼應創意總監Jonathan Anderson傾力打造的2026秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件。
期間限定店以古典主義細節重現品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，致敬瑪麗安東尼皇后的浪漫世界，層架之間點綴工匠以玻璃與陶瓷手工製作的繽紛蛋糕擺飾，輕盈愉悅的巧思滿溢法式生活情趣（joie de vivre），讓人沈浸於精緻華麗的古典氣息中。
蝴蝶結復古優雅 Dior Médaillon摩登亮相
2026秋季女裝在Jonathan Anderson的重新編寫下，品牌經典經過提煉並注入當代美學：過去與當下、宏偉與靜謐、果決輪廓與柔軟面料碰撞，日常單品融入高級訂製服般的細節。從貼合身型的大衣、針織斗篷到具雕塑感的禮服，層次豐富的穿著重新定義當代女性的優雅風格。系列更融入靈感來自藝術家Christian Bérard藝術作品的蝴蝶結細節，這位多才多藝的藝術家是品牌創始設計師最親密的好友之一，並自品牌創立初期即積極參與蒙田大道30號與Colifichets精品店的空間設計。
焦點包款Dior Médaillon系列，提供大容量的肩背水桶包與可斜背的翻蓋包兩種款式，以簡約經典的輪廓承載細膩工藝，古典的金屬Médaillon釦飾靈感來自十八世紀沙龍傢俱，點綴在背帶側邊或翻蓋扣頭，提供粒面小牛皮、 Oblique緹花等多種材質與色彩選擇，設計兼具優雅氣質與實用性，無論搭配短版Bar Jacket、垂墜洋裝或寬版丹寧褲，都能成為造型亮點；經典Lady Dior亦以全新低飽和色系登場，藤格紋經典元素完美契合本季優雅基調，無論日常通勤或正式場合都能輕鬆駕馭。
Dior Archie都會中性 復古Squash跑鞋百搭
2026秋季男裝融合中世紀徽章美學與18世紀精緻筆觸，在經典與休閒之間找到絕佳平衡。本季重點單品Dior Archie包款，名稱源自其獨特的拱形Arch提把設計，以質感細膩的顆粒小牛皮打造現代感十足的圓潤弧線廓形，提把上飾有精巧的可調節CD金屬鎖扣，大容量與跨越性別的百搭設計，無疑是新一代的「It Bag」。
深受70年代經典復古慢跑鞋啟發的Dior Squash鞋款，採用極具辨識度的低筒設計，結合柔軟透氣的麂皮小牛皮與高科技尼龍面料，營造出豐富的視覺層次感與現代輪廓，並在鞋舌與鞋後跟點綴Dior簽名標誌，鞋側則飾以細膩的刺繡，完美體現了Anderson融會古典貴族美學與街頭時尚的嶄新風格。鞋款提供灰色、粉色、藍色及經典黑白等多樣配色，是正裝休閒均具的穿搭首選。
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