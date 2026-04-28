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《穿著Prada的惡魔2》聯名咖啡開喝 Miranda同款訂單真的來了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克打造三款以《穿著Prada的惡魔2》片中角色靈感打造的限定飲品，透過不同風味層次，將角色個性轉化為一杯杯具有故事性的咖啡體驗。圖/星巴克提供
星巴克打造三款以《穿著Prada的惡魔2》片中角色靈感打造的限定飲品，透過不同風味層次，將角色個性轉化為一杯杯具有故事性的咖啡體驗。圖/星巴克提供

時尚迷準備打卡！星巴克宣布攜手話題續集電影穿著Prada的惡魔2展開全球聯名合作，隨著電影將於4月29日正式上映，品牌同步推出三款以經典角色為靈感打造的限定特調飲品，透過咖啡風味重新詮釋角色性格，打造結合電影文化與生活風格的全新咖啡體驗。

此次聯名以角色個性為核心，將電影中的時尚態度轉化為可品嘗的風味語言，包括象徵權威與效率的「Miranda’s Signature Starbucks Order」、代表成長蛻變的「Andy’s Starbucks Oatmilk Cappuccino」，以及展現低調奢華品味的「Nigel’s Starbucks Go to Doppio」，讓影迷在日常咖啡時刻中走進《穿著Prada的惡魔》世界。

其中，「Miranda’s Signature Starbucks Order」以濃烈那堤為主軸，加入額外濃縮咖啡並採高溫低脂牛奶製作，回歸純粹咖啡本質；「Andy’s Starbucks Oatmilk Cappuccino」選用燕麥奶與焦糖風味，呈現溫潤細緻的成長象徵；而「Nigel’s Starbucks Go to Doppio」則以雙份濃縮咖啡搭配摩卡與奶油層次，演繹精準且內斂的時尚態度。

星巴克表示，自首集電影問世以來，品牌即成為故事中不可或缺的文化符號，此次合作也延伸至電影場景。位於紐約的Starbucks Reserve Empire State Building典藏門市，將同步推出電影代表性雜誌《Runway Magazine》限量宣傳刊物，讓影迷以多重方式沉浸於時尚宇宙。

聯名飲品將於4月29日至5月10日於全球星巴克門市限時供應。

星巴克攜手電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）展開全球合作，該片將於4月29日正式上映。星巴克亦將於4月29日推出三款以電影經典角色為靈感的客製化特調飲品。圖/星巴克提供
星巴克攜手電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）展開全球合作，該片將於4月29日正式上映。星巴克亦將於4月29日推出三款以電影經典角色為靈感的客製化特調飲品。圖/星巴克提供

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