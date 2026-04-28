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輕盈的份量 RICHARD MILLE全新RM 55-01腕表 以減法為名的時間藝術

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
灰色款的RM 55-01手上鍊腕表搭配了白色表冠護圈，加上鈦合金中層呈現了色彩與質材的多重比對。圖／RICHARD MILLE提供
灰色款的RM 55-01手上鍊腕表搭配了白色表冠護圈，加上鈦合金中層呈現了色彩與質材的多重比對。圖／RICHARD MILLE提供

高級製表傳統中，份量感常與貴重身價成關聯，例如黃金或鉑金的沉重是奢華標準之一，然頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE則顛覆了此一邏輯，全新RM 55-01手動上鍊腕表，以低於5公克的超輕量化RMUL4手上鍊機芯搭配石英纖維或碳纖維表殼，成為一回對輕盈的時間禮讚。

人類的文明史，或可視為一部減法的歷史。隨著交通工具的變化，人類抵達同一地點的時間越來越少，工業上的高科技材質也從鋼或鐵陸續轉為重量更輕盈、但物理表現更優異的鈦合金；進入網路世代之後，物理的距離更大幅縮減，人類的溝通越發頻繁，心靈與物質的所獲也益發豐盛。

這並非RICHARD MILLE首次挑戰超輕量化機械機芯，2004年RM 006首度引入航太級碳纖維基板，2010年專為Rafael Nadal打造的RM 027機芯重量首度低於4公克；2013年RM 27-01以懸吊鋼纜實現機芯懸空、2020年RM 27-04更挑戰12,000g的抗震極限，甚至2022年厚度僅1.75mm的RM UP-01問世，為世人普遍認知的「輕如鴻毛、堅如磐石」，帶來又一次物理與風格的悖論、持續挑戰極限。

輕盈之所以成為RICHARD MILLE的品牌DNA之一，源於創辦人Richard Mille先生對賽車的熱愛。F1賽場上輕量化即性能與效率的邏輯被移植至製表領域，腕表更從靜態的珠寶轉型為極端場域下的極限機械逸品，並透過TPT®碳纖維、石英纖維等專利材質，創造體積感與重量感的高度反差。

全新RM 55-01腕表使用了5公克的RMUL4機芯，並安放於37.95×10.75×47.33毫米的表殼中，共提供黑色的CarbonTPT®碳纖維、白色或灰色的QuartzTPT®石英纖維三種選擇。為了在極輕狀態下維持穩定，機芯的底板採用五級鈦合金，再經過微噴砂與黑色PVD等工序處理。雙發條盒系統確保了扭矩的穩定輸出，加上停秒機制與四顆可調式砝碼設計，則讓走時精準度與抗震性皆能大幅提升。

一如DNA在肉眼難以辨識的渺小中藏有讓生物繁衍的龐大能量，RICHARD MILLE則透過持續削減手表配戴時的體感，讓戲劇張力與存在感，無窮倍增。

RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表灰色Quartz TPT®石英纖維材質款，其時標選用與秒針前端一樣的粉色塗料，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表灰色Quartz TPT®石英纖維材質款，其時標選用與秒針前端一樣的粉色塗料，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

選用鈹青銅合金（Glucydur®）製造的四臂擺輪，具高強度、高硬度、耐磨與耐腐蝕的多重特點。圖／RICHARD MILLE提供
選用鈹青銅合金（Glucydur®）製造的四臂擺輪，具高強度、高硬度、耐磨與耐腐蝕的多重特點。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表白色Quartz TPT®石英纖維材質款，其秒針前端特別採用了薄荷綠色塗飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表白色Quartz TPT®石英纖維材質款，其秒針前端特別採用了薄荷綠色塗飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE全新RMUL4手上鍊機芯不到5公克，與一張A4紙張的重量幾無差別。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE全新RMUL4手上鍊機芯不到5公克，與一張A4紙張的重量幾無差別。圖／RICHARD MILLE提供

高通透的鏤空機芯一向是RICHARD MILLE特色之一，展現減法之美。圖／RICHARD MILLE提供
高通透的鏤空機芯一向是RICHARD MILLE特色之一，展現減法之美。圖／RICHARD MILLE提供

RM 55-01的刻度圈實際是由四層不同材質組成，其中第一層（上排右）為五級鈦合金、時標並填充夜光塗料；第二層為鈦合金（上排中）、第三層（上排左）為碳纖維，連結機芯的則為第四層為聚醯胺與316L精鋼。圖／RICHARD MILLE提供
RM 55-01的刻度圈實際是由四層不同材質組成，其中第一層（上排右）為五級鈦合金、時標並填充夜光塗料；第二層為鈦合金（上排中）、第三層（上排左）為碳纖維，連結機芯的則為第四層為聚醯胺與316L精鋼。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表黑色Carbon TPT®碳纖維材質款，其秒針前端特別採用了粉色塗飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 55-01手上鍊腕表黑色Carbon TPT®碳纖維材質款，其秒針前端特別採用了粉色塗飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

腕表 藝術

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