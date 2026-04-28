輕盈的份量 RICHARD MILLE全新RM 55-01腕表 以減法為名的時間藝術
高級製表傳統中，份量感常與貴重身價成關聯，例如黃金或鉑金的沉重是奢華標準之一，然頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE則顛覆了此一邏輯，全新RM 55-01手動上鍊腕表，以低於5公克的超輕量化RMUL4手上鍊機芯搭配石英纖維或碳纖維表殼，成為一回對輕盈的時間禮讚。
人類的文明史，或可視為一部減法的歷史。隨著交通工具的變化，人類抵達同一地點的時間越來越少，工業上的高科技材質也從鋼或鐵陸續轉為重量更輕盈、但物理表現更優異的鈦合金；進入網路世代之後，物理的距離更大幅縮減，人類的溝通越發頻繁，心靈與物質的所獲也益發豐盛。
這並非RICHARD MILLE首次挑戰超輕量化機械機芯，2004年RM 006首度引入航太級碳纖維基板，2010年專為Rafael Nadal打造的RM 027機芯重量首度低於4公克；2013年RM 27-01以懸吊鋼纜實現機芯懸空、2020年RM 27-04更挑戰12,000g的抗震極限，甚至2022年厚度僅1.75mm的RM UP-01問世，為世人普遍認知的「輕如鴻毛、堅如磐石」，帶來又一次物理與風格的悖論、持續挑戰極限。
輕盈之所以成為RICHARD MILLE的品牌DNA之一，源於創辦人Richard Mille先生對賽車的熱愛。F1賽場上輕量化即性能與效率的邏輯被移植至製表領域，腕表更從靜態的珠寶轉型為極端場域下的極限機械逸品，並透過TPT®碳纖維、石英纖維等專利材質，創造體積感與重量感的高度反差。
全新RM 55-01腕表使用了5公克的RMUL4機芯，並安放於37.95×10.75×47.33毫米的表殼中，共提供黑色的CarbonTPT®碳纖維、白色或灰色的QuartzTPT®石英纖維三種選擇。為了在極輕狀態下維持穩定，機芯的底板採用五級鈦合金，再經過微噴砂與黑色PVD等工序處理。雙發條盒系統確保了扭矩的穩定輸出，加上停秒機制與四顆可調式砝碼設計，則讓走時精準度與抗震性皆能大幅提升。
一如DNA在肉眼難以辨識的渺小中藏有讓生物繁衍的龐大能量，RICHARD MILLE則透過持續削減手表配戴時的體感，讓戲劇張力與存在感，無窮倍增。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。