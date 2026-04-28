華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

華航（2610）再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品，邀請旅客在高空細細品味，感受台灣食材豐富滋味與精緻甜品工藝，旅途甜蜜升級。

法朋擅長將在地元素結合優雅甜點質感，2022年起陸續為華航商務艙設計多款精緻甜品饗宴，今年擴大合作，特別打造七款專屬風味的特色點心及飲品，全航線旅客都可以品嚐到。

豪華經濟艙獻上經典滋味化身的「老奶奶檸檬夾心餅乾」，嚴選屏東履歷雞蛋與綠、黃檸檬交織酸甜層次，飽滿輕盈且不膩口；越洋線經濟艙推出「烏龍茶一口蛋捲」，台東原野紅烏龍伴隨蛋香，淡雅回甘；日本線經濟艙提供「烏魚子牛軋餅」，展現鹹香平衡與台灣懷舊記憶。

延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。招牌魅力化作「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、清香洋蔥點綴「香蔥餅乾」及濃郁香氣洋溢「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」，為旅程注入清新氣息。

法朋也為華航設計專屬甜點包裝，特別邀請台灣繪本作家陳又凌以細膩筆觸與溫暖色彩，將繽紛食趣化為插畫元素，呈現鮮活故事；包裝材料則選用環境友善材質，兼顧美感與實用性。華航持續透過餐飲推行在地食材及環保永續，以多元美食風貌滿足旅客。