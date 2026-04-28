快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航再度攜手法朋，特別打造七款招牌特色甜點及限定飲品。業者提供
華航再度攜手法朋，特別打造七款招牌特色甜點及限定飲品。業者提供

華航（2610）再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品，邀請旅客在高空細細品味，感受台灣食材豐富滋味與精緻甜品工藝，旅途甜蜜升級。

法朋擅長將在地元素結合優雅甜點質感，2022年起陸續為華航商務艙設計多款精緻甜品饗宴，今年擴大合作，特別打造七款專屬風味的特色點心及飲品，全航線旅客都可以品嚐到。

豪華經濟艙獻上經典滋味化身的「老奶奶檸檬夾心餅乾」，嚴選屏東履歷雞蛋與綠、黃檸檬交織酸甜層次，飽滿輕盈且不膩口；越洋線經濟艙推出「烏龍茶一口蛋捲」，台東原野紅烏龍伴隨蛋香，淡雅回甘；日本線經濟艙提供「烏魚子牛軋餅」，展現鹹香平衡與台灣懷舊記憶。

延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。招牌魅力化作「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、清香洋蔥點綴「香蔥餅乾」及濃郁香氣洋溢「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」，為旅程注入清新氣息。

法朋也為華航設計專屬甜點包裝，特別邀請台灣繪本作家陳又凌以細膩筆觸與溫暖色彩，將繽紛食趣化為插畫元素，呈現鮮活故事；包裝材料則選用環境友善材質，兼顧美感與實用性。華航持續透過餐飲推行在地食材及環保永續，以多元美食風貌滿足旅客。

甜點 華航 航線

延伸閱讀

雲品攜手「了了礁溪」5月重裝開幕 首創全包式「一泊二盞三膳」奢旅

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

送禮好選擇！Mia C’bon串起外銷水果、蛋糕預購與OPENPOINT回饋

相關新聞

18→20元…萬華排隊蟹殼黃要漲價 理由「因應政府政策」

萬華人氣小吃也撐不住了！在地排隊名店萬大路蟹殼黃傳出將於5月1日調整售價，從原本每顆18元漲至20元，消息曝光後立刻在臉書社團「我是萬華人」引發關注，不少老饕直呼「荷包又要縮水」。

《穿著Prada的惡魔2》聯名咖啡開喝 Miranda同款訂單真的來了

時尚迷準備打卡！星巴克宣布攜手話題續集電影穿著Prada的惡魔2展開全球聯名合作，隨著電影將於4月29日正式上映，品牌同步推出三款以經典角色為靈感打造的限定特調飲品，透過咖啡風味重新詮釋角色性格，打造

輕盈的份量 RICHARD MILLE全新RM 55-01腕表 以減法為名的時間藝術

高級製表傳統中，份量感常與貴重身價成關聯，例如黃金或鉑金的沉重是奢華標準之一，然頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE則顛覆了此一邏輯，全新RM 55-01手動上鍊腕表，以低於5公克的超輕量化RM

華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

華航（2610）再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品，邀請旅客在高空細細品味，感受台灣食材豐富滋味與精緻甜品工藝，旅途甜蜜升級。

城市與海岸的邊際？Roger Vivier 2026盛夏新品 巧曬法式悠遊

Roger Vivier發表2026盛夏形象視覺與推薦單品，畫面從品牌原點、Maison Vivier的法式沙龍與花園出發，在陽光下模糊了都會與海岸的分野，透過天然編織拉菲草、璀璨水晶飾扣與輕巧包款鞋履，將質樸纖維與奢華揉合，體現盛夏時節的法式生活的趣味。

LG秀未來居家AI Home藍圖 家電變身生活管家 目標打造「零勞務家庭」

闊別7年，LG電子本月初在南韓釜山盛大舉辦「LG InnoFest 2026 APAC」亞太區家電創新展，以「Innovation, Forward Together（創新，攜手向前）」為主題，邀集來自亞太區20國、超過200位合作夥伴與媒體參與，展會中不僅亮相了多款創新產品，更展現LG從傳統家電品牌全面轉型為「智慧生活解決方案公司」的強大野心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。