18→20元…萬華排隊蟹殼黃要漲價 理由「因應政府政策」

萬華人氣小吃也撐不住了！在地排隊名店萬大路蟹殼黃傳出將於5月1日調整售價，從原本每顆18元漲至20元，消息曝光後立刻在臉書社團「我是萬華人」引發關注，不少老饕直呼「荷包又要縮水」。

有網友在臉書社團「我是萬華人」貼出店家公告，內容提到「為因應政府政策以及基本工資上漲」，從5月1日開始蟹殼黃的售價調整至每顆20元。消息曝光後，短時間內湧入大量留言，掀起熱烈討論。

有網友表示，「好吃值得啦」、「物價都變貴了，不意外」、「還是會買，好愛吃」、「可能是要開發票了吧？」。不過，也有網友不太買單，留言說「漲破10元後就沒吃了」、「一顆20我不如去吃水煎包」、「漲價可以接受，比較不可接受偷工減料」、「不錯吃但太鹹」、「我月初排隊買的時候，發現他們的員工擤鼻涕後沒有洗手繼續包餡料」。

勞動部去（2025）年公告，2026年1月1日起每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元、每小時薪資從190元調高到196元，調幅3.18%。

另外，財政部3月18日表示，每月銷售額達20萬元以上的小吃店，就應開立統一發票，預計2029年上路。有小吃店老闆指出，真的要開發票，營業稅就會增加12.5倍，店內的菜品必須「漲3成」才能應付。