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城市與海岸的邊際？Roger Vivier 2026盛夏新品 巧曬法式悠遊
Roger Vivier發表2026盛夏形象視覺與推薦單品，畫面從品牌原點、Maison Vivier的法式沙龍與花園出發，在陽光下模糊了都會與海岸的分野，透過天然編織拉菲草、璀璨水晶飾扣與輕巧包款鞋履，將質樸纖維與奢華揉合，體現盛夏時節的法式生活的趣味。
2026盛夏包款Roger Vivier選擇以材質紋理訴說夏日的愜意可能，Belle Vivier拉菲草手工勾針Hobo包以帶有溫度的細膩工藝，在簡約輪廓中收納了夏日的暖陽，Très Vivier系列則引領一場自然與奢華的交響，將手工拉菲草編織結合飾扣上的璀璨寶石，獻上如黑點拉菲草拼接化妝包，以及亞麻皮革拼接托特包等作品；綠松石水晶飾扣的運用，則為米色調的拉菲草包款增添了一抹海島氣息，展現俐落都會。
鞋款則在最貼近地表的水平面展現巴黎的街頭華麗，像是Slidy Viv’涼鞋系列選用極致柔軟小羊皮搭配6公分厚底，獨特的X型交叉設計與水晶扣點綴，勾勒出腳背的婀娜線條。Viv’ Low德訓鞋換上亞麻織布與草編縫線，輔以可拆式小鑽扣展現貴族度假感；Viv’ on the Run與Viv’ Skate則透過透視網底針織與氧氣綠、糖果漆皮等色調，營造出視覺通透感，最終在步履間愜意「享用」夏季的感性與自由。
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