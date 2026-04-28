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城市與海岸的邊際？Roger Vivier 2026盛夏新品 巧曬法式悠遊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過將質樸纖維與奢華揉合，Roger Vivier在2026盛夏形象視覺中體現了遊走於海濱、城市之間的法式生活雅趣。圖／Roger Vivier提供
透過將質樸纖維與奢華揉合，Roger Vivier在2026盛夏形象視覺中體現了遊走於海濱、城市之間的法式生活雅趣。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier發表2026盛夏形象視覺與推薦單品，畫面從品牌原點、Maison Vivier的法式沙龍與花園出發，在陽光下模糊了都會與海岸的分野，透過天然編織拉菲草、璀璨水晶飾扣與輕巧包款鞋履，將質樸纖維與奢華揉合，體現盛夏時節的法式生活的趣味。

2026盛夏包款Roger Vivier選擇以材質紋理訴說夏日的愜意可能，Belle Vivier拉菲草手工勾針Hobo包以帶有溫度的細膩工藝，在簡約輪廓中收納了夏日的暖陽，Très Vivier系列則引領一場自然與奢華的交響，將手工拉菲草編織結合飾扣上的璀璨寶石，獻上如黑點拉菲草拼接化妝包，以及亞麻皮革拼接托特包等作品；綠松石水晶飾扣的運用，則為米色調的拉菲草包款增添了一抹海島氣息，展現俐落都會。

鞋款則在最貼近地表的水平面展現巴黎的街頭華麗，像是Slidy Viv’涼鞋系列選用極致柔軟小羊皮搭配6公分厚底，獨特的X型交叉設計與水晶扣點綴，勾勒出腳背的婀娜線條。Viv’ Low德訓鞋換上亞麻織布與草編縫線，輔以可拆式小鑽扣展現貴族度假感；Viv’ on the Run與Viv’ Skate則透過透視網底針織與氧氣綠、糖果漆皮等色調，營造出視覺通透感，最終在步履間愜意「享用」夏季的感性與自由。

Slidy viv編織緞帶牛皮白水晶扣涼鞋，50,000元。圖／Roger Vivier提供
Slidy viv編織緞帶牛皮白水晶扣涼鞋，50,000元。圖／Roger Vivier提供

綠松石色的青翠與花鑽方扣呈現了夏日的輕盈摩登。圖／Roger Vivier提供
綠松石色的青翠與花鑽方扣呈現了夏日的輕盈摩登。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier亞麻皮革拼接玳瑁扣托特包，74,900元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier亞麻皮革拼接玳瑁扣托特包，74,900元。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier糖果色漆皮方扣楔形涼鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier糖果色漆皮方扣楔形涼鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供

Viv on the Run牛皮布料拼接鑽扣涼鞋，39,200元。圖／Roger Vivier提供
Viv on the Run牛皮布料拼接鑽扣涼鞋，39,200元。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier拉菲草綠松石水晶扣露跟高跟鞋，79,900元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier拉菲草綠松石水晶扣露跟高跟鞋，79,900元。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier焦糖色拉菲草手工勾針Hobo包，87,900元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier焦糖色拉菲草手工勾針Hobo包，87,900元。圖／Roger Vivier提供

Tres Vivier Vanity拉菲草黑色小牛皮拼接鑽扣化妝包，63,900元。圖／Roger Vivier提供
Tres Vivier Vanity拉菲草黑色小牛皮拼接鑽扣化妝包，63,900元。圖／Roger Vivier提供

Tres Vivier自然色拉菲草綠松石水晶圓扁帽，39,900元。圖／Roger Vivier提供
Tres Vivier自然色拉菲草綠松石水晶圓扁帽，39,900元。圖／Roger Vivier提供

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