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LG秀未來居家AI Home藍圖 家電變身生活管家 目標打造「零勞務家庭」

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
AI冰箱能透過為期3星期學習，掌握使用者的開門規律，自動調整效能。記者黃筱晴／攝影
AI冰箱能透過為期3星期學習，掌握使用者的開門規律，自動調整效能。記者黃筱晴／攝影

闊別7年，LG電子本月初在南韓釜山盛大舉辦「LG InnoFest 2026 APAC」亞太區家電創新展，以「Innovation, Forward Together（創新，攜手向前）」為主題，邀集來自亞太區20國、超過200位合作夥伴與媒體參與，展會中不僅亮相了多款創新產品，更展現LG從傳統家電品牌全面轉型為「智慧生活解決方案公司」的強大野心。

從人工智慧進化為「情感智慧」

LG電子亞洲代表金載承（Jaeseung Kim）在開幕致詞中強調，LG的轉型核心在於打造以人為本的「AI Home」，透過 「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，AI不再只是冰冷的技術，而是能感知用戶需求、理解生活情境，進而主動關懷的溫暖助手。

LG認為「家」是充滿習慣與情感的空間，因此相較於其他AI服務，情感智慧主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活，達成真正的用心關懷。為了落實這項願景，LG規劃了以AI生活家電、ThinQ智慧平台，以及家用機器人CLOiD為首的3大戰略支柱，共同目標是打造一個「零勞務家庭（Zero Labor Home）」，讓AI承擔所有日常瑣事，為消費者騰出更多寶貴時間。

AI Home 提供直覺式整合體驗

活動現場，LG透過結合韓劇元素的沉浸式展區，呈現了未來居家的具體樣貌。核心裝置「AI Home Hub」以ThinQ ON技術為核心，支援自然語言對話，能更輕易理解用戶需求並串聯超過200個品牌與50,000種IoT裝置，提供直覺的整合體驗，並提供個人化的居家管理。

在產品應用上，LG憑藉數十年在馬達、壓縮機等核心技術的領先地位，將AI深度整合至多款家電核心。例如AI驅動的洗衣機能偵測衣物材質、髒污程度與柔軟度，並比對20,000種獨家圖譜自動選擇最佳洗滌模式；智慧冰箱則透過為期3週學習使用者習慣，預測用戶經常開關門的時間點提前降溫，既能確保食材鮮度也更節能。

而年初CES展會中首度登場的CLOiD家用機器人，具備先進視覺感測與自主決策能力，能扮演實體管家角色，能連動ThinQ系統協調各項家電，如自動啟動洗衣機或準備日常物資，被視為實現「零勞務家庭」的最後一哩路。

9mm超薄電視 實現真無線美學

在顯示娛樂領域，LG再次突破工業設計極限，最大亮點是推出了僅有9mm厚度的超薄電視「Wallpaper TV」 ，成功將電源與音響系統整合進僅有9mm的空間內，無需外接控制盒，實現真正的一體化設計，如壁紙般完美平貼於牆面。更重要的是，能夠在不損失畫質的前提下，無線傳輸高達4K 165Hz的影音內容，徹底消除線材干擾。

旗艦系列顯示器今年更升級全新Alpha 11 AI處理器，搭載雙AI引擎，能即時分析並優化每一幀畫面。最新的Hyper Radiant Color技術，成功讓亮度提升高達3.9倍，同時保留了OLED招牌的完美純黑與色彩精準度，並有效降低環境反射，確保觀影者在各種光影環境條件下都不會錯失任何畫面細節。此外，webOS平台升級為多AI平台，整合了Microsoft Copilot與Google Gemini，並能透過Voice ID辨識家庭成員，提供個人化內容推薦。

LG SIGNATURE頂級旗艦系列 重新定義奢華

針對頂級客群，新一代LG SIGNATURE系列已從10年前推出時各個產品單打獨鬥，進化為一套重塑生活型態的完整解決方案，透過精緻極簡設計、卓越效能與專屬體驗3大核心價值，為頂級客群打造兼顧生活美學與科技溫度的奢華體驗。

今年特別針對亞洲市場推出「Seamless無縫」、「Iconic經典」與「Tailored客製」3大設計系列，其中旗艦法式多門冰箱提供專業級的冰球製冰、碎冰、方形冰塊與小冰球等4種冰塊選項，滿足日常使用與聚會情境的高度用冰需求；WashTower智控洗乾衣機追加了針對窄空間設計的25吋機型，搭載AI Wash 2.0技術自動選取最適合的洗滌模式；新款AI洗碗機則搭載Dynamic Heat Dry+技術，可在1小時內完成清潔烘乾，並節能20%。

家電租賃服務 化解高價門檻痛點

除了產品創新，LG也積極在亞太區推動「家電租賃服務」，將家電從「一次性購買的資產」轉變為「原廠長期負責的服務」，打破了過往消費者負擔高額購機門檻的痛點，轉而提供包含定期保養、耗材更換及原廠保固在內的整合式產品照護服務。

LG透露，台灣用戶最愛租賃的品類是「淨水器」與「空氣清淨機」，探究原因是這2類產品有高度的耗材維護需求。隨著台灣消費者對「擁有權」觀念的轉變，冰箱與洗衣機等大型家電的租賃需求也正在快速崛起。

LG InnoFest 2026 APAC展現了LG如何透過「情感智慧」將冷冰冰的硬體轉化為具備溫度的生活夥伴，透過「主動感知與理解」，科技將隱形於日常之中，為亞太區消費者開啟了從容、智慧且「零勞務」的未來居家生活體驗。

LG打造貼近各地生活需求的AI智慧居家解決方案。記者黃筱晴／攝影
LG打造貼近各地生活需求的AI智慧居家解決方案。記者黃筱晴／攝影

LG AI Home解決方案以ThinQ ON技術為核心，能更輕易理解用戶需求並串聯超過200個品牌與50,000種IoT裝置，提供直覺的整合體驗，並提供個人化的居家管理。記者黃筱晴／攝影
LG AI Home解決方案以ThinQ ON技術為核心，能更輕易理解用戶需求並串聯超過200個品牌與50,000種IoT裝置，提供直覺的整合體驗，並提供個人化的居家管理。記者黃筱晴／攝影

LG透過結合韓劇元素的沉浸式展區，呈現了未來居家的具體樣貌。記者黃筱晴／攝影
LG透過結合韓劇元素的沉浸式展區，呈現了未來居家的具體樣貌。記者黃筱晴／攝影

LG電子亞洲代表金載承與厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV。圖／LG電子提供
LG電子亞洲代表金載承與厚度僅有9mm的超薄電視Wallpaper TV。圖／LG電子提供

LG CLOiD家用機器人在「零勞務家庭」中扮演「最後一哩路」的關鍵角色。記者黃筱晴／攝影
LG CLOiD家用機器人在「零勞務家庭」中扮演「最後一哩路」的關鍵角色。記者黃筱晴／攝影

新一代LG SIGNATURE頂級旗艦系列正式亮相。記者黃筱晴／攝影
新一代LG SIGNATURE頂級旗艦系列正式亮相。記者黃筱晴／攝影

LG電子亞洲代表金載承表示，LG的AI Home核心是建立在「情感智慧」上，主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活。圖／LG電子提供
LG電子亞洲代表金載承表示，LG的AI Home核心是建立在「情感智慧」上，主打可理解每位使用者的個人特質，透過感測與理解自然融入生活。圖／LG電子提供

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