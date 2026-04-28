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有行旅／黃石×大堤頓 美國國家公園深度遊
本周四（卅日）來聽台灣生態旅遊協會理事長郭育任分享世界第一個國家公園黃石公園，擁有老忠實間歇泉、大稜鏡泉、黃石峽谷等地熱與地貌奇觀；也將分享以堤頓山脈與鏡湖倒影著稱，蛇河、傑克遜湖與珍妃湖交織出寧靜山湖景致的大堤頓國家公園。
有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」十一天八夜旅程，今年八月十二日到八月廿二日，安排連續六晚入住黃石與大堤頓國家公園內。四月卅日旅程說明會，報名請洽：02-8643-3959、8643-3905，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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