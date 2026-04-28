有行旅／黃石×大堤頓 美國國家公園深度遊

靈感源自2026夏季系列的「Catch the Parisian Wave」，Longchamp將海灘轉化為風格場景。自3月起，於澳洲、亞洲與歐洲等代表性的夏日度假勝地，陸續展開「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」快閃活動，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁，為6周的活動為這段夏日旅程寫下壓軸篇章。

2026-04-27 17:20