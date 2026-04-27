聽新聞
0:00 / 0:00

TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春水堂與plantica合作，包括紙杯、杯墊以及餐墊紙都將全面換上聯名新裝。圖／春水堂提供
春水堂與plantica合作，包括紙杯、杯墊以及餐墊紙都將全面換上聯名新裝。圖／春水堂提供

隨著升學大考陸續登場，「TKB台灣知識庫」跨界攜手連鎖手搖「TEATOP第一味」，推出2款期間限定飲品「玉見金榜」、「梅題必中」。其中「玉見金榜」以台灣金萱茶為基底，搭配濃郁奶蓋，以及炳叔玉米粒點綴，交織鹹甜層次；「梅題必中」則主打清新花果茶風味，融合梅子與荔枝風味，還有綠茶凍增添口感，為所有考生加油打氣。

5月1日至5月31日期間，凡於TEATOP全台門市購買任2杯聯名大杯飲品，即可獲得「好運刮刮卡」，有機會獲得STANLEY限量版吸管隨手杯、TKB甄戰一點通會考制霸教材及課程試聽等大獎；活動期間參與社群任務，也有機會將STANLEY吸管隨手杯限量好禮帶回家。

春水堂迎接品牌43周年慶，以「花藝美學」為主題，攜手曾與LVHM、HERMES、SHISEIDO等國際品牌合作的日本花藝設計品牌「plantica」，將花藝設計的美感融入品牌之中。自5月1日起，包括紙杯、杯墊，以及餐墊紙將全面換上聯名新裝，為消費者帶來感官新體驗。

此外，春水堂也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品；並規劃4款「花映套餐」，包括有珍珠奶茶、功夫麵、手工麻香麵線、御品牛肉麵等不同組合，每套280～400元。針對西湖店、竹北店、龍富店及駁二店也將陸續推出聯名店裝，結合花藝設計打造期間限定空間，帶來豐富多元的花藝氛圍。另外位於南投的「春秋山林」也與plantica展開合作，規劃「花開優惠」遊園集章活動，可享不同優惠方案。

5月1日起，春水堂霜淇淋也推出「焙茶系列」新風味，包括有「椰雪焙茶珍珠」、「海霧焙茶珍珠」等兩種口味，每份118元起。

TEATOP第一味攜手TKB台灣知識庫，除推出考生應援飲品，還將送出STANLEY限量版吸管隨手杯。圖／TEATOP第一味提供
TEATOP第一味攜手TKB台灣知識庫，除推出考生應援飲品，還將送出STANLEY限量版吸管隨手杯。圖／TEATOP第一味提供

春水堂攜手plantica，推出玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品。圖／春水堂提供
春水堂攜手plantica，推出玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品。圖／春水堂提供

春水堂霜淇淋推出「椰雪焙茶珍珠」、「海霧焙茶珍珠」等新口味。圖／春水堂提供
春水堂霜淇淋推出「椰雪焙茶珍珠」、「海霧焙茶珍珠」等新口味。圖／春水堂提供

春水堂攜手日本知名花藝設計品牌plantica，打造全新包裝。圖／春水堂提供
春水堂攜手日本知名花藝設計品牌plantica，打造全新包裝。圖／春水堂提供

延伸閱讀

母親節聚餐商機 台中餐飲業勞動節連假起搶攻

跟上「雙飲水壺」新潮流！保溫瓶攜手藝術家聯名 日常補水也可以很潮

台灣麥當勞首度聯名鋼彈！公仔加價199元開搶還能挑款

價值35萬！達美樂抽「999純金火山」帶回家 必勝客新口味筆管麵上桌

相關新聞

TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

隨著升學大考陸續登場，「TKB台灣知識庫」跨界攜手連鎖手搖「TEATOP第一味」，推出2款期間限定飲品「玉見金榜」、「梅題必中」。其中「玉見金榜」以台灣金萱茶為基底，搭配濃郁奶蓋，以及炳叔玉米粒點綴，交織鹹甜層次；「梅題必中」則主打清新花果茶風味，融合梅子與荔枝風味，還有綠茶凍增添口感，為所有考生加油打氣。

WWG2026／積家獻三軸球型陀飛輪 葛飾北齋瀑布攬勝傑作化為微型琺瑯

積家（Jaeger-LeCoultre）在2026年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders Geneva）中，揭曉年度主題「創新之谷」（Valley of Inventions），發表一系列挑戰技術極限的複雜功能腕表及精雕細琢的琺瑯工藝新作，展現傳統製表與裝飾工藝的精湛底蘊。

價值35萬！達美樂抽「999純金火山」帶回家 必勝客新口味筆管麵上桌

母親節把「999純金」帶回家！達美樂自即日起推出抽獎活動，活動期間購買限定套餐，就有機會將價值35萬元的「999純金火山」帶回家。必勝客則是攜手施捷夫，打造「Pasta Hut 私廚系列」，推出「明太子干貝鮮蝦筆管麵」與「泡菜起司雪花牛筆管麵」，還有新款副食「愛心蝦球」，為餐桌增添新意。

全球巡迴的Longchamp海灘俱樂部 5月6周限定登陸墾丁

靈感源自2026夏季系列的「Catch the Parisian Wave」，Longchamp將海灘轉化為風格場景。自3月起，於澳洲、亞洲與歐洲等代表性的夏日度假勝地，陸續展開「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」快閃活動，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁，為6周的活動為這段夏日旅程寫下壓軸篇章。

頂呱呱「人氣點心買1送1」！肯德基套餐現省255元、漢堡王雙人餐可省179元

即日起至4月29日前，頂呱呱推出「呱緊省限時加碼」活動，包括「呱呱包」、「地瓜薯條」、「辣味雞翅」等人氣品項均享買1送1，原價118～150元，優惠價59～75元，最高現省75元。此外，購買「派對組合餐（6塊／8塊／10塊）」，即贈送「呱呱包」2顆，每套原價666～902元，。優惠價599～759元。

德誼買MacBook Neo最低3900元入手 STUDIO A購機最高10%回饋

母親節檔期看準學生族群的學習裝備升級、家庭送禮與換機需求，德誼數位、STUDIO A推出一系列資費方案、點數回饋與滿額贈禮等策略，搶攻節慶消費熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。