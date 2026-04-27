TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

隨著升學大考陸續登場，「TKB台灣知識庫」跨界攜手連鎖手搖「TEATOP第一味」，推出2款期間限定飲品「玉見金榜」、「梅題必中」。其中「玉見金榜」以台灣金萱茶為基底，搭配濃郁奶蓋，以及炳叔玉米粒點綴，交織鹹甜層次；「梅題必中」則主打清新花果茶風味，融合梅子與荔枝風味，還有綠茶凍增添口感，為所有考生加油打氣。

5月1日至5月31日期間，凡於TEATOP全台門市購買任2杯聯名大杯飲品，即可獲得「好運刮刮卡」，有機會獲得STANLEY限量版吸管隨手杯、TKB甄戰一點通會考制霸教材及課程試聽等大獎；活動期間參與社群任務，也有機會將STANLEY吸管隨手杯限量好禮帶回家。

春水堂迎接品牌43周年慶，以「花藝美學」為主題，攜手曾與LVHM、HERMES、SHISEIDO等國際品牌合作的日本花藝設計品牌「plantica」，將花藝設計的美感融入品牌之中。自5月1日起，包括紙杯、杯墊，以及餐墊紙將全面換上聯名新裝，為消費者帶來感官新體驗。

此外，春水堂也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品；並規劃4款「花映套餐」，包括有珍珠奶茶、功夫麵、手工麻香麵線、御品牛肉麵等不同組合，每套280～400元。針對西湖店、竹北店、龍富店及駁二店也將陸續推出聯名店裝，結合花藝設計打造期間限定空間，帶來豐富多元的花藝氛圍。另外位於南投的「春秋山林」也與plantica展開合作，規劃「花開優惠」遊園集章活動，可享不同優惠方案。

5月1日起，春水堂霜淇淋也推出「焙茶系列」新風味，包括有「椰雪焙茶珍珠」、「海霧焙茶珍珠」等兩種口味，每份118元起。

TEATOP第一味攜手TKB台灣知識庫，除推出考生應援飲品，還將送出STANLEY限量版吸管隨手杯。圖／TEATOP第一味提供

春水堂攜手plantica，推出玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品。圖／春水堂提供

春水堂霜淇淋推出「椰雪焙茶珍珠」、「海霧焙茶珍珠」等新口味。圖／春水堂提供