WWG2026／積家獻三軸球型陀飛輪 葛飾北齋瀑布攬勝傑作化為微型琺瑯

積家（Jaeger-LeCoultre）在2026年日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders Geneva）中，揭曉年度主題「創新之谷」（Valley of Inventions），發表一系列挑戰技術極限的複雜功能腕表及精雕細琢的琺瑯工藝新作，展現傳統製表與裝飾工藝的精湛底蘊。

●極致複雜的製表工藝突破

全新推出的Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère球型陀飛輪腕表，隸屬於全新「Inventiva」系列，專為實現過去被視為不可能的製表構思而生。這枚複雜的三軸球型陀飛輪結構由189枚零件組成，重量僅0.78克，其運行軌跡能覆蓋98%的可能位置，將地心引力對走時的負面影響降至最低。此外，為了追求等時性，積家採用了獨特的圓柱擺輪游絲與陶瓷滾珠軸承，讓擺輪在任何位置都能穩定跳動，完美體現了品牌對精準的執著。

同樣展現技術微型化底蘊的還有Master Hybris Mechanica Ultra-Thin Minute Repeater Tourbillon大師系列超薄三問報時陀飛輪腕表。所搭載的362型機芯，是全球最纖薄自動上鏈三問報時陀飛輪腕表，將飛行陀飛輪與聲音悅耳的三問報時裝置濃縮於僅8.25毫米厚的玫瑰金表殼中。而經典系列Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date陀飛輪瞬跳日期腕表重新詮釋了2009年獲獎的978型機芯，其標誌性的「瞬跳」日期指針在每月15日至16日之間會跳過90度角，確保絕不干擾6點鐘位置60秒陀飛輪的展演。而日常配戴款的Master Control Chronometre大師系列配有一體式金屬表鍊，並引入全新的 HPG（High Precision Guarantee）高精準度保證認證，針對海拔、溫度與抗震性進行比以往更嚴苛的內部測試。

●微縮呈現葛飾北齋的瀑布意境

積家珍稀工藝（Métiers Rares™）的藝術造詣，體現在經典的翻轉表款Reverso上。四款限量新作Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls系列琺瑯腕表，分別復刻了葛飾北齋《諸國瀑布攬勝》中尚未亮相的傑作：相州大山良弁瀑布、東海道坂下清瀧觀音瀑布、美濃國養老瀑布及東都葵岡瀑布，為致敬這位19世紀日本大師的系列畫下圓滿句點。每枚腕表底蓋的大明火微繪琺瑯以手工書寫的方式精緻重現原本木版畫上的題款字跡，而表盤手工扭索飾紋呈現麥粒、波浪、竹紋或人字紋圖案，並覆以四至五層對應色調的半透明琺瑯，色彩深邃迷人。

同時亮相的還有一系列La Vallée des Merveilles™別注系列Reverso One腕表，靈感擷取自夏威夷熱帶風景與日本園林優雅之美，結合金箔雕花、內填琺瑯與寶石鑲嵌工藝，捕捉日本丹頂鶴和夏威夷蜂鳥的靈動，將大自然的美景與高級製表工藝完美融合。

Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls - 美濃國養老瀑布款，45.6 x 27.4毫米18K白金表殼、822型手上鏈機芯，正面表盤為深橄欖綠色竹紋扭索飾紋大明火琺瑯，背面以大明火琺瑯微繪重現葛飾北齋名畫，限量10枚。圖／積家表提供

Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls - 東都葵岡瀑布款，45.6 x 27.4毫米18K白金表殼、822型手上鏈機芯，正面表盤為藍綠色人字紋扭索飾紋大明火琺瑯，背面以大明火琺瑯微繪重現葛飾北齋名畫，限量發行10枚。圖／積家表提供

Master Hybris Mechanica Ultra-Thin Minute Repeater Tourbillon大師系列超卓複雜功能超薄三問報時陀飛輪腕表，41.4毫米18K5N玫瑰金表殼、362型自動上鏈機芯厚度僅4.7毫米。圖／積家表提供

Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls - 東海道坂下清瀧觀音瀑布款，45.6 x 27.4毫米18K白金表殼、822型手上鏈機芯，正面表盤為祖母綠色波浪形扭索飾紋大明火琺瑯，背面以大明火琺瑯微繪重現葛飾北齋名畫，限量發行10枚。圖／積家表提供

Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère超凡複雜工藝創新大師系列天極球型陀飛輪腕表背面。圖／積家表提供

Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date超卓傳統大師系列陀飛輪瞬跳日期腕表，42毫米18K玫瑰金表殼、978型自動上鏈機芯，具備一分鐘陀飛輪、24小時制第二時區顯示與瞬跳日期裝置，限量發行100枚。圖／積家表提供

Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère超凡複雜工藝創新大師系列天極球型陀飛輪腕表，42毫米鉑金表殼、178型手上鏈機芯（已申請專利），配備三軸陀飛輪結構。圖／積家表提供

Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls - 相州大山良弁瀑布款，445.6 x 27.4毫米18K白金表殼、822型手上鏈機芯，正面表盤為淺核桃棕色麥粒扭索飾紋大明火琺瑯，背面以大明火琺瑯微繪重現葛飾北齋名畫，限量10枚。圖／積家表提供

Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère超凡複雜工藝創新大師系列天極球型陀飛輪腕表，42毫米鉑金表殼、178型手上鏈機芯（已申請專利），配備三軸陀飛輪結構。圖／積家表提供