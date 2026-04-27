價值35萬！達美樂抽「999純金火山」帶回家 必勝客新口味筆管麵上桌

母親節把「999純金」帶回家！達美樂自即日起推出抽獎活動，活動期間購買限定套餐，就有機會將價值35萬元的「999純金火山」帶回家。必勝客則是攜手施捷夫，打造「Pasta Hut私廚系列」，推出「明太子干貝鮮蝦筆管麵」與「泡菜起司雪花牛筆管麵」，還有新款副食「愛心蝦球」，為餐桌增添新意。

隨著母親節到來，達美樂繼推出「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」後，再推出全球唯一、只送不賣的「999純金火山」，以火山披薩為造型，並以999純金打造，價值35萬元。即日起至5月17日，凡訂購任一款達美樂母親節限定套餐（寵愛女王套餐／暖心饗宴套餐／佳節歡聚套餐），憑發票完成登錄就能參加抽獎，有機會將「999純金火山」帶回家。

必勝客本季攜手料理名廚施捷夫，推出「Pasta Hut私廚系列」。其中的日式「明太子干貝鮮蝦筆管麵」以特調明太子醬搭配干貝、鮮蝦與蛤蜊，還有蟹風味棒、青花菜層層疊加，帶來豐富的海味層次；韓式「泡菜起司雪花牛筆管麵」則將韓式泡菜與燒牛肉結合，並且添加牽絲起司增添奶香平衡感，單點價均為189元，加價49元可升級「L烤雞套餐」，加價80元可升級「XL豪華個人套餐」。另外，必勝客也推出全新副食「愛心蝦球」，每份單點75元，加購價69元。