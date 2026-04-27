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全球巡迴的Longchamp海灘俱樂部 5月6周限定登陸墾丁

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年3月在全球各地巡迴的「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」快閃活動，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁。圖／Longchamp提供
今年3月在全球各地巡迴的「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」快閃活動，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁。圖／Longchamp提供

靈感源自2026夏季系列的「Catch the Parisian Wave」，Longchamp將海灘轉化為風格場景。自3月起，於澳洲、亞洲與歐洲等代表性的夏日度假勝地，陸續展開「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」快閃活動，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁，為6周的活動為這段夏日旅程寫下壓軸篇章。

今年整個夏季，「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」在全球各地化身為一場戶外夏日慶典。作為一項對外開放的沉浸式體驗，呈現陽光灑落、自由無拘的生活藝術，融合巴黎優雅與衝浪文化。每一站皆透過海灘生活風格的快閃裝置，讓造訪者從中探索2026夏季系列。

從今年3月起，Longchamp橫跨全球展開一系列快閃店巡迴活動，串聯起夏日節奏：從德國漢堡的Alsterhaus啟程、延續到荷蘭阿姆斯特丹的de Bijenkorf，再到韓國釜山的Shinsegae Department Store - Centum City，最終抵達英國倫敦的Sloane Square，逐站延展衝浪靈感。

另一條夏日軸線，則是打造沉浸式體驗的海灘計畫，繼首站於衝浪文化發源地澳洲The Nielsen Beach Club揭開序幕後，「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」3月底移師泰國普吉島The Surin Phuket Hotel，4月則漫遊至葡萄牙Comporta，最終將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁。

色彩繽紛的條紋躺椅、沙灘板球、風箏與沙灘排球等元素，為空間注入輕鬆愜意的氛圍。限量版Longchamp衝浪板為空間注入自由與動感的精神。隨處可見的Longchamp夏季標誌，以經典奔馬為主角，鬃毛與尾巴隨風飛揚。此一象徵衝浪文化能量的標誌，同時也出現在2026夏季時裝系列之中，於現場展出。

整個夏季期間，「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」化身為一場戶外夏日慶典，透過融合身心療癒、創意活動與共享時光的多元體驗。

Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供
Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供

限量版Longchamp衝浪板，為夏日海灘計畫注入自由與動感的精神。圖／Longchamp提供
限量版Longchamp衝浪板，為夏日海灘計畫注入自由與動感的精神。圖／Longchamp提供

La Plage Longchamp海灘俱樂部。圖／Longchamp提供
La Plage Longchamp海灘俱樂部。圖／Longchamp提供

Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供
Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供

Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供
Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供

La Plage Longchamp海灘俱樂部，將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁。圖／Longchamp提供
La Plage Longchamp海灘俱樂部，將於5月8日至6月14日登陸台灣墾丁。圖／Longchamp提供

Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供
Longchamp夏日配件。圖／Longchamp提供

巴黎 德國 漢堡 倫敦

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