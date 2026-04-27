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頂呱呱「人氣點心買1送1」！肯德基套餐現省255元、漢堡王雙人餐可省179元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出指定品項買1送1，還有「派對組合餐」優惠方案。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出指定品項買1送1，還有「派對組合餐」優惠方案。圖／頂呱呱提供

即日起至4月29日前，頂呱呱推出「呱緊省限時加碼」活動，包括「呱呱包」、「地瓜薯條」、「辣味雞翅」等人氣品項均享買1送1，原價118～150元，優惠價59～75元，最高現省75元。此外，購買「派對組合餐（6塊／8塊／10塊）」，即贈送「呱呱包」2顆，每套原價666～902元，。優惠價599～759元。

肯德基自4月28日將推出「開心聚 就醬吃」母親節限定優惠系列活動。其中「就醬吃歡聚分享桶」內含6塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，每份399元。「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」則有6塊爆脆無骨雞腿霸、1份中薯、8塊上校雞塊、1瓶1.25L可樂，以及特製「南洋酸甜醬」與「BBQ煙燻醬」，原價743元，活動期間優惠價488元，現省255元。另外「開心果脆粒蛋撻禮盒」優惠價285元；「薯餅」2個55元。

漢堡王自即日起至5月14日期間，推出母親節雙人餐，主餐提供皇家華堡、捲捲德腸堡、勁濃培根烤腿堡（3選2），副餐點心升級為6塊雞塊配中份薯條，原價最高478元，限時優惠價299元，最高可省179元。

漢堡王限時推出母親節雙人餐，優惠價299元。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出母親節雙人餐，優惠價299元。圖／漢堡王提供

肯德基「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」原價743元，活動期間優惠價488元，現省255元。圖／肯德基提供
肯德基「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」原價743元，活動期間優惠價488元，現省255元。圖／肯德基提供

母親節 頂呱呱 漢堡王 肯德基 薯條

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