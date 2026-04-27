頂呱呱「人氣點心買1送1」！肯德基套餐現省255元、漢堡王雙人餐可省179元

沒想到推出快6年之後，PS5遊戲主機竟然還能再漲一波賣！台灣索尼互動娛樂（SIET）今日宣布將跟進全球漲價潮，繼美、英、歐、日之後，將從5月1日起全面調升PS5系列主機及PlayStation Portal的台灣建議零售價格。還在觀望、遲遲未下手的玩家，現在只能趕快找找哪裡還有尚未調價的庫存現貨。

2026-04-27 13:33