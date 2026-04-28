今晚登場！ 劉珒Kate Liu 4月28日國家音樂廳登場

備受國際樂壇關注的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於今（4月28日）晚間登上國家音樂廳，帶來萬眾期待的鋼琴獨奏會。《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》正式登場，隨著演出開演在即，雙人套票88折優惠亦進入最後入席時刻，邀請樂迷把握機會。

劉珒於2015年國際蕭邦鋼琴大賽中榮獲銅牌並成為史上首位榮獲馬祖卡獎的華裔女性鋼琴家，其演奏風格以音色純淨、層次細膩著稱。她以透明感音色與內省的詮釋風格擄獲全球樂迷。在她的演奏中，旋律在精準的踏板運用下自然延展，於極度的安靜與飽滿的情感張力之間，取得一種細緻的平衡。

國際媒體與樂壇亦對其表現給予高度評價。《The Boston Musical Intelligencer》形容：「黑白鍵盤中，迸發出五彩繽紛的聲響世界，引人入勝，引領我們走進 Kate Liu 那寬廣、深刻且充滿共情力的音樂世界。」並於2024年再度獲頒奧利維耶·貝格魯恩獎（Olivier Berggruen Prize），持續獲得國際肯定。《華盛頓郵報》盛讚其為「才華洋溢的天才！」，《International Piano》指出其演奏展現「真摯的藝術性與精湛的鋼琴技巧」，而波蘭鋼琴家 Janusz Olejniczak 更直言：「她的幻想波蘭舞曲，是我聽過最出色的詮釋之一。」多方評價共同指向她兼具技術與音樂深度的獨特風格。

本場獨奏會以「動靜之間」為主軸，她將以波蘭樂界高度肯定的馬祖卡靈性語感揭開序幕，深刻挖掘蕭邦《第二號鋼琴奏鳴曲》中對於祖國的民族哀愁。下半場則轉入德奧浪漫派的世界，挑戰舒曼《C大調阿拉貝斯克》中深藏的內省獨白，以及布拉姆斯《第一號鋼琴奏鳴曲》中交響化的大氣結構。整場節目呈現了鋼琴音樂在流動與凝聚間的多重層次，更勾勒出一條完整的聆聽脈絡。