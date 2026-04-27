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德誼買MacBook Neo最低3900元入手 STUDIO A購機最高10%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位推出獨家「遠傳5G校園方案」，學生與教職員可透過申辦指定5G資費，以最低3,900元專案價入手MacBook Neo。圖／Apple提供
德誼數位推出獨家「遠傳5G校園方案」，學生與教職員可透過申辦指定5G資費，以最低3,900元專案價入手MacBook Neo。圖／Apple提供

母親節檔期看準學生族群的學習裝備升級、家庭送禮與換機需求，德誼數位、STUDIO A推出一系列資費方案、點數回饋與滿額贈禮等策略，搶攻節慶消費熱潮。

台灣消費者期待已久的MacBook Neo，強調高效學習與多工應用，鎖定學生與年輕族群。為降低入手門檻，德誼數位攜手遠傳電信推出獨家「遠傳5G校園方案」，學生與教職員可透過申辦指定5G資費，以最低3,900元專案價入手MacBook Neo。該機搭載13吋Liquid Retina顯示器與1080p FaceTime HD相機，並支援Apple Intelligence應用，搭配5G行動上網與熱點分享，可滿足遠距教學與日常多工需求。此外，方案還提供每月額外8GB上網流量與熱點分享流量，進一步提升學習效率。

除了主機優惠外，德誼同步推出周邊滿額贈活動，涵蓋多功能轉接器、無線滑鼠、防刮殼與保護包等實用配件，並延伸至AppleCare+與Office軟體等學習工具。消費者申辦校園方案並加購指定商品，單筆滿額最高可獲得價值2,920元的鍵盤、保護貼與65W伸縮線充電器，一站式打理好學習裝備。

STUDIO A則推出「母親節寵愛升級」活動，主打高回饋省現金，即日起至5月17日，消費者於指定門市或官網購買商品，使用中信LINE Pay卡單筆滿6萬元可享最高10% LINE POINTS回饋，等同最高回饋6,000點；滿3萬元則享最高5%回饋。

近期上市新一代Mac產品系列，主打效能與AI應用升級，包括搭載M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro、MacBook Air M5以及MacBook Neo系列，門市加碼推出限量滿額贈，單筆滿10,000元贈電解質沖泡粉體驗盒，滿35,000元則可獲得價值899元的齒間護理禮盒，再享額外驚喜。

STUDIO A亦同步推出多項指定商品保固與組合優惠，包含MacBook全系列最高價值6,495元優惠、iPhone保固回饋最高價值4,330 元、iPad好禮組合最高價值3,270 元、Apple Watch保固回饋最高價值1,380元，以及PQI無線充電1+1優惠價1,790 元、AirPods Pro 3保固回饋等方案，滿足不同族群的升級需求。

STUDIO A攜手中信LINE Pay卡推出期間限定加碼回饋，即日起至5月17日止，消費者於指定門市及官網消費，單筆滿額最高可享10% LINE POINTS回饋。圖／STUDIO A提供
STUDIO A攜手中信LINE Pay卡推出期間限定加碼回饋，即日起至5月17日止，消費者於指定門市及官網消費，單筆滿額最高可享10% LINE POINTS回饋。圖／STUDIO A提供

母親節 遠傳電信 蘋果電腦 MacBook Apple Watch

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