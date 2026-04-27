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晚買沒折扣！PS5系列台灣5月起大漲價 數位版狠漲23%玩家荷包哭了
沒想到推出快6年之後，PS5遊戲主機竟然還能再漲一波賣！台灣索尼互動娛樂（SIET）今日宣布將跟進全球漲價潮，繼美、英、歐、日之後，將從5月1日起全面調升PS5系列主機及PlayStation Portal的台灣建議零售價格。還在觀望、遲遲未下手的玩家，現在只能趕快找找哪裡還有尚未調價的庫存現貨。
這次漲價幅度相當有感，可說是PS5上市以來在台灣最大規模的價格波動。最普及的PS5光碟版主機從17,580元直接跳上19,989元，中間多了2,409元的價差，漲幅約13.7%。而主打輕便的數位版主機漲得更兇，從14,580元調整為17,989元，整整貴了3,409元，漲幅高達23.4%，讓原本的親民定位變得不再那麼平易近人。主打高效能的PS5 Pro，也從24,280元漲到27,478元，價差3,198元，漲幅約13.2%。就連周邊的PlayStation Portal遙控遊玩機也沒逃過，由6,480元漲至8,180元，26.2%的漲幅有夠驚人，玩家得額外多掏1,700元才能把這台隨身配件帶回家。
官方表示，這波漲價是因為全球經濟壓力與維持服務品質才做出的艱難決定，是為了確保能持續為全球玩家帶來創新且高品質的遊戲體驗。然而，這一波操作也徹底打破了科技產品「早買早享受、晚買享折扣」的消費常識，若口袋裡還有私房錢且打算入坑的玩家，這幾天恐怕是最後的猶豫期了。
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