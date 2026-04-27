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好市多APP變神工具！查油價、預約服務、優惠一站搞定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多APP的發展顯示，實體零售通路正透過數位工具深化會員經營，並提升服務效率與消費體驗。業者/提供
好市多APP的發展顯示，實體零售通路正透過數位工具深化會員經營，並提升服務效率與消費體驗。業者/提供

在零售業加速數位轉型的趨勢下，會員制美式賣場Costco好市多）持續強化數位服務布局，其官方APP因整合多元功能與會員服務，有利會員使用便利性。從實體賣場延伸至行動端，APP已逐步成為串聯消費、服務與會員經營的重要介面，也反映大型零售通路朝向全通路經營的發展方向。

好市多APP涵蓋消費紀錄查詢、商品與促銷資訊、會員回饋（好多金）管理等基本功能，並進一步整合預約型服務，包括聽力測驗、配鏡服務與輪胎更換等。消費者可於APP內預先填寫資料與安排時段，提升到店服務效率。過去需要現場排隊或電話預約的服務，現在可直接在線完成，有效降低時間成本，也優化門市作業流程。

在消費決策輔助方面，APP也提供每日加油站油價查詢、商品特展與檔期優惠公告等資訊。部分會員表示，透過APP可即時掌握價格與活動變化，「有助於規劃採購時機」，在油價波動及通膨壓力下，對精打細算的消費者具一定吸引力。此外，APP同時支援線上購物服務，黑鑽卡會員可透過平台取得專屬折價券，強化高價值會員的差異化體驗。

值得注意的是，數位會員卡功能的普及，也改變消費者使用習慣。多數會員已可透過APP直接出示電子會員卡完成結帳，降低對實體卡片的依賴，提升交易便利性。市場觀察指出，此類數位工具除提升消費體驗外，也有助於企業蒐集消費數據，進一步優化商品組合與行銷策略。

從服務面來看，APP也承載更多延伸功能，包括門市資訊設定、活動提醒，甚至招募訊息等，使其從單一工具升級為整合型會員平台。有使用者回饋，APP介面資訊清楚，「從預約到優惠查詢幾乎一站完成」，對於偏好線上操作的族群尤其具有吸引力。

整體而言，好市多APP的發展顯示，實體零售通路正透過數位工具深化會員經營，並提升服務效率與消費體驗。在競爭日益激烈的零售市場中，APP不僅是資訊載體，更成為企業與消費者互動的重要節點。隨著數位化程度持續提升，未來零售業如何透過數據整合與服務優化，進一步強化會員黏著度，將成為關鍵觀察指標。

Costco 好市多

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