全聯「全電商」攜手全家4400店化身巷口取貨點 限時取件9元加購衛生紙

全聯加速電商佈局，正式宣布旗下「全電商」平台攜手全家便利商店，導入超商取貨服務，打造更完整的OMO零售版圖。即日起，全台超過4,400間全家店舖全面升級為全電商取貨據點，結合便利商店24小時營運與高密度展店優勢，讓消費者可於住家或上班地點附近輕鬆取件，實現「線上購物、巷口取貨」的無縫消費體驗。

全聯指出，隨著全電商APP改版上線，並導入直播服務與沉浸式內容體驗，平台持續強化數位購物場景，此次再串聯全家實體通路網絡，被視為超市與便利商店跨界合作的重要里程碑。透過整合雙方資源，不僅擴大全電商的取貨據點，也有效提升取貨彈性與消費便利性。首波即網羅超過萬件商品支援超商取貨，消費者在下單時除可選擇宅配，也能彈性選擇全家門市取貨，大幅降低時間與空間限制。

為歡慶服務上線，雙方同步推出優惠活動。5月9日至5月22日期間，凡於全家完成包裹取件，即可獲得「取貨神券」，享9元加購厚棒袖珍包衛生紙（3入）或19元加購Let's Café小杯熱經典拿鐵的2選1優惠，限量30萬組，送完為止。

另一方面，全家除了攜手全聯拓展取貨服務外，也將於4月28日起正式上線「貨到付款包裹FamiNow一鍵外送到府」新服務，鎖定無法即時到店取貨付款的族群，消費者只需透過全家APP包裹功能，支付單次85元，即可由外送員代為取件、配送到府並完成代收款項，突破過往貨到付款需親自取貨的限制，完善「店到宅」物流體驗。此外，包裹外送同時帶動「併買」需求，數據顯示過去已有超過2成用戶使用此功能，顯示包裹外送服務已逐漸成為新型態的懶人取貨解方。

配合新服務推動，全家亦推出多重優惠，4月28日至5月13日，使用APP「FamiNow」或包裹專區預約外送，享運費優惠40元；4月29日至5月3日，透過FamiNow下單外送或自取，可享FamiCollection抽取式衛生紙3串特價199元（每會員限購9串）。

超市、超商聯手出擊，全聯全電商攜手全家4,400店，串聯超商取貨服務網絡。圖／全聯提供