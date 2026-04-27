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麥當勞×鋼彈夢幻聯名！限定公仔、馬克杯登場 還有鋼彈主題餐廳

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自5月6日起推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，共有黑杯、白杯2款造型。圖／麥當勞提供
麥當勞自5月6日起推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，共有黑杯、白杯2款造型。圖／麥當勞提供

麥當勞首度攜手日本傳奇動漫 IP《機動戰士鋼彈》，自4月29日推出夢幻聯名活動，獨家打造2款「RX-78-2 Gundam特殊配色公仔」，還有「鋼彈雙機體馬克杯組」以及「鋼彈聯名特餐」；昆明餐廳也將化身限定鋼彈主題旗艦餐廳，同時展出「RX-78-2鋼彈」的1:10實體立像，讓粉絲近距離感受鋼彈的震撼魅力。另外，「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」亦將同步回歸市場。

麥當勞「四盎司牛肉堡」以四盎司安格斯牛肉為核心，搭配芥末醬、番茄醬、洋蔥、酸黃瓜與切達吉事，完整呈現道地美式漢堡的魅力。4月29日起，「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」將重新限時回歸，藉由肯瓊醬賦予微辣的迷人尾韻。「原味／辣味雙層四盎司牛肉堡」單點132元，搭配經典套餐197元。「原味／辣味四盎司牛肉堡」單點92元，搭配經典套餐157元。

麥當勞攜手「機動戰士鋼彈」，自4月29日至5月26日推出一系列聯名活動。其中包括聯手推出限定「RX-78-2 Gundam公仔」，以經典RX-78-2鋼彈機體為造型，並在機身上巧妙置入麥當勞品牌元素，打造出獨家特殊配色版本，造就獨一無二收藏價值，包括有2種不同版本。「M Striker突擊版」以鮮明的強烈對比色呈現，展現RX-78-2 鋼彈的戰鬥魂；「M Blade暗影版」則以深沉的暗色調為主體，搭配銳利線條結構，散發出冷靜沉著的戰場氣質。

4月29日起至5月26日，麥當勞推出「鋼彈聯名特餐」，以原味／辣味四盎司牛肉堡搭配經典配餐，以及麥當勞限定「RX-78-2 Gundam公仔」1個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起；購買超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐），加價199元，亦可購買RX-78-2 Gundam公仔1，每套餐限購1個，每人每筆消費限購6個，手機點餐與外送平台不適用。

不僅如此，聯名期間外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等包裝，亦換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計，讓地球聯邦與吉翁公國雙陣營的視覺元素貫穿用餐體驗，為鋼彈粉絲打造全方位沉浸式感受。

5月6日起，麥當勞再加碼推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，以雙陣營概念設計，巧妙融入以最經典RX-78-2 鋼彈為主題的白杯，還有以夏亞專用薩克為主題的黑杯，正面設計有機體面部經典造型，背面則呈現機體身體細節，搭配立體浮雕設計，更添整體細膩度。每組共2杯，單購價550元，購買套餐享加購優惠價499元。每套餐限購1組，每人每筆限購4組。

麥當勞昆明餐廳於4月29日至5月26日限定打造鋼彈主題旗艦餐廳「SIDE M」，將《機動戰士鋼彈》的世界觀與經典場景帶入真實用餐場域，打造全台最具沉浸感的鋼彈體驗基地。1樓落地窗與入口處展示以RX-78-2鋼彈為原型的1:10實體立像；3台自助點餐機以半身鋼彈像呼應主題，觀景窗上亦可看到地球聯邦正從宇宙返回的壯闊場景。除此之外，2樓還透過畫框呈現吉翁公國入侵畫面；牆面則以聯邦與吉翁公國搏鬥的經典場面鋪陳，步步深入戰場核心。3樓以吉翁公國入侵為設計主軸，呈現牆面破壞的張力與機體破牆而出的震撼感。4樓牆面還原經典的「最後一擊」名場面，還有白色基地的夥伴們與哈囉的溫馨畫面。

麥當勞攜手《機動戰士鋼彈》打造聯名專屬設計，為粉絲打造全方位沉浸式體驗。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手《機動戰士鋼彈》打造聯名專屬設計，為粉絲打造全方位沉浸式體驗。圖／麥當勞提供

「RX-78-2 GUNDAM公仔」包括有「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」。圖／麥當勞提供
「RX-78-2 GUNDAM公仔」包括有「M Striker突擊版」與「M Blade暗影版」。圖／麥當勞提供

麥當勞首度攜手《機動戰士鋼彈》自4月29日起展開一系列聯名活動。圖／麥當勞提供
麥當勞首度攜手《機動戰士鋼彈》自4月29日起展開一系列聯名活動。圖／麥當勞提供

「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」將於4月29日起同步回歸。圖／麥當勞提供
「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」將於4月29日起同步回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞自4月29日起推出獨家「鋼彈聯名特餐」，內含限定「RX-78-2 GUNDAM公仔」1個。圖／麥當勞提供
麥當勞自4月29日起推出獨家「鋼彈聯名特餐」，內含限定「RX-78-2 GUNDAM公仔」1個。圖／麥當勞提供

聯名期間包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等包裝，均換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。圖／麥當勞提供
聯名期間包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等包裝，均換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。圖／麥當勞提供

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