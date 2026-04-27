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全聯全家強強聯手！全電商串聯全家4400店 攻最後一哩路

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯全家強強聯手，全電商串聯4,400店攻最後一哩路。圖／全聯提供
全聯全家強強聯手，全電商串聯4,400店攻最後一哩路。圖／全聯提供

全聯電商持續強化OMO（線上線下融合）布局，繼日前推出全新全電商APP改版、導入直播服務與沉浸式內容體驗後，再宣布攜手「全家便利商店」，正式開放超商取貨服務。即日起，全台超過4,400間全家店舖化身為全電商取貨據點，結合便利商店24小時營運與高密度展店優勢，讓消費者可隨時於住家或上班地點鄰近店舖取件，實現「全電商線上購物、巷口全家取貨」的無縫體驗。

此次合作被視為超市與超商通路，線上線下合作的重要里程碑，全聯全電商透過串聯全家店舖網絡，進一步深化電商的取貨布局，提供消費者更無縫的購物體驗。首波網羅超過萬件商品提供全家取貨服務，當消費者於全電商平台購物時，除可選擇宅配外，亦可選擇「全家」店舖取貨，進一步擴大取貨彈性與便利性，降低消費者在時間與空間上的限制，推動零售服務朝向更即時、便利的方向發展。

即日起，消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品並指定「全家」取貨，輕鬆完成下單與取件流程。為歡慶新服務上線，5/9~5/22更同步參與全家便利商店「取貨神券」活動（限量30萬組，送完為止），凡完成取件即可享2選1優惠：包括9元加購「厚棒袖珍包衛生紙（3入/包）」或19元加購「Let’s Café熱經典拿鐵（小杯）」。

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