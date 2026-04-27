台灣麥當勞首度聯名鋼彈！公仔加價199元開搶還能挑款

台灣麥當勞首度攜手日本傳奇動漫 IP《機動戰士鋼彈》推出大型系列夢幻聯名活動，自4月29日起至5月26日全台重磅登場。深受顧客喜愛的「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」於4月29日起同步強勢回歸，厚實四盎司安格斯牛肉搭配肯瓊辣醬，香味四溢、微辣爽口。

自4月29日起，麥當勞與《機動戰士鋼彈》展開美味連動，推出獨家「鋼彈聯名特餐」，包含四盎司牛肉堡系列（原味／辣味）搭配經典配餐，以及台灣麥當勞限定 RX-78-2 Gundam 公仔乙個（共兩款，可挑款）；顧客亦可選擇任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐），加價199元購買公仔乙個（每套餐限購1個RX-78-2 Gundam公仔），每人每筆消費限購6個。

此次台灣麥當勞與《機動戰士鋼彈》獨家推出兩款 RX-78-2 Gundam特殊配色公仔 – 「M Striker突擊版」及「M Blade暗影版」，在經典 RX-78-2 鋼彈機體造型上融入麥當勞品牌元素，打造台灣獨家特殊配色，鋼彈粉絲必蒐。

5月6日起再加碼推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，包含RX-78-2 鋼彈與夏亞專用薩克雙陣營設計，一組兩杯雙設計一次獲得；選擇任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐）加價499元，即可獲得馬克杯乙組，每人每筆消費限購4組。兩款聯名產品均可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速購買，手機點餐與外送平台不適用，數量有限，售完為止。

麥當勞昆明餐廳更自4月29日起至5月26日搖身一變，打造期間限定鋼彈主題旗艦餐廳，同時展出RX-78-2 鋼彈的1:10實體立像，讓粉絲近距離感受地球聯邦軍代表機體的震撼魅力。

日本動漫史上橫跨世代、歷久不衰的傳奇經典角色《機動戰士鋼彈》，重磅登陸台灣麥當勞，美味聯動美式漢堡經典之選「四盎司牛肉堡」系列，兩大經典碰撞，為粉絲打造一場大呼過癮的跨界盛宴。

麥當勞「四盎司牛肉堡」系列以厚實多汁的四盎司安格斯牛肉為核心，搭配經典芥末醬與番茄醬、新鮮洋蔥、酸黃瓜與切達吉事，完整呈現道地美式漢堡的魅力，擄獲眾多美食老饕的味蕾，成為麥當勞經典不敗美味。自4月29日起，深受顧客好評的「辣味四盎司牛肉堡」與「雙層辣味四盎司牛肉堡」也強勢回歸。厚實四盎司安格斯牛肉與以紅椒、洋蔥製成美國紐奧良特有的風味「肯瓊醬」碰撞，濃郁牛味搭配微辣尾韻，無論是單層或雙層，都是老饕們不能錯過的絕佳美味。

《機動戰士鋼彈》經典出擊！台灣麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯手推出限定 RX-78-2 Gundam 公仔，以鋼彈迷最熟悉的經典 RX-78-2 鋼彈機體為造型，機身上巧妙置入麥當勞品牌元素，為台灣麥當勞獨家的特殊配色版本，將兩大跨世代經典特色融為一體，造就這款獨一無二的聯名收藏品。此次聯名推出「M Striker突擊版」、「M Blade暗影版」兩款限定特殊配色。「M Striker突擊版」以鮮明的強烈對比色呈現，充分展現RX-78-2 鋼彈的戰鬥魂，震撼十足；「M Blade暗影版」則以深沉的暗色調為主體，搭配機體銳利的線條結構，散發出冷靜沉著的戰場氣質。對鋼彈迷而言，此次的夢幻聯名公仔是不容錯過的限定逸品，務必把握機會入手。

4月29日起至5月26日，麥當勞推出「鋼彈聯名特餐」，以四盎司牛肉堡（原味／辣味）搭配經典配餐，包含台灣麥當勞限定 RX-78-2 Gundam公仔乙個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起；顧客亦可選擇任一超值全餐或分享盒（不含鋼彈聯名特餐），加價199元購買公仔乙個（每套餐限購1個RX-78-2 Gundam公仔），每人每筆消費限購6個，手機點餐與外送平台不適用。

不只限定美食與周邊登場，麥當勞更將機動戰士鋼彈中，地球聯邦與吉翁公國雙陣營的視覺元素貫穿整個用餐體驗，聯名期間外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等包裝，亦換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計，為鋼彈粉絲打造全方位沉浸式體驗。