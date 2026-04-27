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訂位快滿了！王品三大中餐品牌 母親節祭龍蝦、鮑魚、七星斑寵媽

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
喜迎母親節到來，王品3大中餐推出荔枝蝦球贈菜好禮，慰勞辛苦的媽媽。圖／王品集團提供
喜迎母親節到來，王品3大中餐推出荔枝蝦球贈菜好禮，慰勞辛苦的媽媽。圖／王品集團提供

母親節檔期開跑，王品（2727）集團鎖定聚餐商機，旗下「莆田PUTIEN」、「享鴨」、「丰禾」三大中餐品牌同步推出龍蝦、七星斑等期間限定料理，並加碼送蝦球、海南雞等優惠吸客。王品表示，目前母親節訂位已達8成滿，熱門時段幾近額滿，帶動檔期買氣升溫。

慶祝母親節帶媽媽吃「莆田」，享受米其林一星級功夫菜。5月1日-5月31日，推出期間限定餐點有南洋咖哩龍蝦、橙酒火焰龍蝦、金磚酥皮牛排3道料理，售價498元起，讓媽媽大啖龍蝦、牛排奢華滋味。此外，即日起至5月29日活動期間，平日內用消費多人套餐、出示社群指定活動畫面或瘋美食票券，免費贈送價值298元貴妃荔枝蝦球1份，酥香外衣包裹鮮甜蝦肉，佐以荔枝醬香，享一口幸福滋味。5月1日 - 6月30日於「莆田」消費並使用瘋美食結帳累點，再領御品海南雞招待券。

深受年輕族群和家庭客喜愛的「享鴨」，即日起到5月31日，推出極致海味系列，有溫潤滋補的鮑魚藥膳鴨圍爐、鮮香十足的烈焰秘醬爆龍蝦、盤龍鮮蔬七星斑，加購優惠價699元起，愛吃海鮮的媽媽必吃。即日起到6月30日，平日到「享鴨」內用套餐、秀出指定活動圖，就送百香嫣紅酥蝦球1份，金黃酥脆外層與鮮滑多汁蝦肉搭配百香特製醬汁，酸甜交織。5月1日-6月30日到店消費、出示瘋美食結帳，還能獲得招牌功夫菜獨門蒜酥鴨下巴兌換券。

主打道地台菜風味「丰禾」，母親節檔期推出期間限定菜寵媽，即日起到5月31日，到瘋美食領券、不限平假日內用消費滿1,200元，即招待只送不賣的芋見梅香荔蝦球，這道以梅香醬與芋頭籤搭配外酥內嫩的蝦球，層次分明，肯定能滿足媽媽挑剔的嘴。

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