你最愛的洋芋片上榜了嗎？十大品牌排名揭曉

喀滋一口停不下來！

零食控集合！不管是追劇、打電動，還是嘴饞想來點療癒系零食，一包洋芋片絕對是最佳神隊友。你知道嗎？那一片片酥脆到讓人停不下來的洋芋片，其實是從新鮮馬鈴薯開始，經過清洗、去皮後切成黃金薄片，再送入高溫油炸，最後均勻裹上鹹香調味粉。打開包裝的瞬間，撲鼻而來的濃郁香氣，真的很難不一口接著一口。

從經典原味、濃郁起司到獵奇口味，到底哪個品牌話題度最高？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱議的十大洋芋片品牌。哪些是讓人一吃就停不下來的涮嘴霸主？哪些又是討論度爆表的話題王？準備好打開零食櫃，一起邊看榜單邊品嚐吧！

No.1 華元 波的多

翻攝官網／華元食品

華元波的多採用台灣在地契作馬鈴薯鮮切製作，招牌「蚵仔煎洋芋片」更成為許多人心目中的神級美味。根據《經理人》報導，華元食品董事長郭耀鵬曾透露，蚵仔煎洋芋片原本是廣島燒口味，因為擔心消費者不認識才改名，沒想到意外爆紅。此外，品牌推出高還原度的香煎荷包蛋風味洋芋片、好市多限定販售的薯格格等商品，也深受不少人喜愛。

只能說「蚵仔煎洋芋片」的Threads官方帳號，近年帶起一波波網路話題，讓波的多奪得洋芋片品牌網路聲量冠軍。網友表示，「很有梗啊」、「前陣子TWICE娜璉來台灣也買這個吃」、「真的很好吃！而且好奇去看一下之後，現在版上全都是蚵仔煎了XD」。

No.2 Lay's 樂事

翻攝FB／樂事

說到零食界的萬年不敗款，當然也少不了樂事洋芋片！標榜選用新鮮馬鈴薯鮮切而成，除了鹹香薄脆的美國經典原味、濃郁香氣的瑞士香濃起司及九州岩燒海苔等口味，還有波樂、大波浪、樂連連、自然美味系列，讓洋芋片控都能在這裡找到自己喜歡的口感與風味。

近期樂事最受矚目的就是榴槤與生啤酒口味洋芋片，輕輕咬下便能在舌尖綻放出迷人滋味，成為網友熱烈討論的商品，「如果是榴槤控這包絕對能讓你吃到心花怒放，怕榴槤的建議離這包遠一點比較安全！」「有做出啤酒先甜後苦的口感」。

No.3 Pringles 品客

翻攝IG／@pringles_tw

源自美國的洋芋片品牌品客，以翹鬍子的人臉商標聞名。有別於傳統洋芋片以太空包販售，品客因為採用馬鈴薯泥混合小麥澱粉等成分壓製，不僅不易破碎，還能以圓筒罐裝方式保存，如今已成為全球家喻戶曉的零食品牌。

今年，品客不僅在台灣推出究極旨味海苔塩、極上醇香雞汁等風味洋芋片，更宣布焦糖奶油、3倍濃洋蔥口味升級回歸。有Dcard網友特別撰文分享焦糖奶油口味「整體甜鹹涮嘴到不行」，更表示，「兩款裡，原本對它最沒興趣，結果吃完瘋狂回購」。

No.4 煌輝

翻攝官網／煌輝食品

煌輝食品創辦人劉煌爵將宴會菜色配料打造成新產品，其中「洋芋片」特別精心挑選台灣新鮮馬鈴薯直接切片製造，標榜不添加有害防腐劑，並推出茹素者也可以品嚐的淡塩原香、素香海苔及梅香綠茶口味，喜歡吃重口味的人則可以選擇招牌蒜香、椒麻口味，近年更成為網路團購熱門洋芋片品牌。

許多團購主、網紅在臉書分享，「一定要推薦的絕對是梅香綠，這口味應該很少人看過更是少吃到，微酸回甘，創新到令人驚喜，一打開就停不下來、真的太濃郁涮嘴啦」、「在試吃時大家都被它純粹的風味所迷惑，我可以在30分鐘內獨自吃完一包」。

No.5 聯華 Cadina 卡迪那

翻攝官網／卡迪那

聯華食品旗下品牌卡迪那在網路上也是話題爆棚！經典系列主打以新鮮馬鈴薯鮮切製成，像是牛排口味限時推出「蘑菇牛排醬口味」，酸甜番茄搭配蘑菇、洋蔥增添豐富層次；「香辣口味」保有辛香有勁的火辣口感，嗜辣者絕對不能錯過！

不僅如此，卡迪那在四大超商、家樂福販售獨家商品，包含日式屋台炒麵、泰式陰功鍋、麻辣臭豆腐、銷魂麻辣鍋及香辣美乃滋炸雞等口味，日韓泰獨特風味也讓洋芋片增添更多變化。先前上市的「和風燒海苔」口味受到網友推薦，「認真是海苔滿到一個不行！海苔味很濃郁！」

No.6 KOIKEYA 湖池屋

翻攝官網／湖池屋

日本知名零食品牌湖池屋的洋芋片同樣是大人小孩的最愛！咔辣姆久系列以數種獨特辛香料調製出多層次風味，讓人忍不住一口接一口；酸叭姆久系列將紀州梅子肉萃取後融合至洋芋片中，酸酸甜甜的口感令人欲罷不能；純粹薯系列則以野菜系風味為主，撒鹽後風味更上一層樓。

卡辣姆久系列已成為網友評比辣味洋芋片的關鍵標準，酸叭姆久清爽梅子洋芋片在2024年重新回歸後，一直是網路熱門話題。網友表示，「外觀看得到淡淡粉色，吃起來就是『紀州梅』的味道，是會酸的！」「有點紫蘇香氣，是一款有自己受眾的餅乾～我們家沒幾天就秒殺」。

No.7 UNIDESIGN

翻攝FB／7-ELEVEN

統一集團生活品牌UNIDESIGN以衛生紙、發熱衣等日常生活用品受到好評。去（2025）年首度推出洋芋片系列，「經典原味」嚴選薄切馬鈴薯，加入適量鹽調味，每一口都吃得到純粹的薯香；「唐辛子風味」則融合多種辛香料與烤焙蔬菜、洋蔥的甜香，被網友號稱是「不鹹版本的咔辣姆久」。

雖然洋芋片問世僅短短半年，不過在網路上已累積不少網友好評，「洋芋片本體吃起來非常薄脆」、「我最愛唐辛子風味，有多種辛香料、烤焙蔬菜和洋蔥的甜味，是怕辣的人也一定都能接受的辣度」、「去超商看到不用考慮直接買個幾組帶回家，以免太好吃不夠吃」。

No.8 Captain Danny 丹尼船長

翻攝官網／Captain Danny 丹尼船長

相信大家都對丹尼船長這個品牌不陌生！不過你知道它其實有出「米的洋芋片」嗎？丹尼船長的洋芋片以馬鈴薯融合台灣在地米，主打非油炸，吃完整包都不會覺得油膩。目前官網上販售經典日曬湖鹽味、湖塩青檸味、濃起司味、夜市炭烤玉米味、爆香蒜辣味、BBQ煙燻肋排味、義大利黑松露味及韓式海苔味共8種口味。

其中「義大利黑松露味」標榜使用翁布里亞（Umbria）大區的黑松露，不添加色素與防腐劑，讓洋芋片展現簡單卻濃郁的大人系奢華風味，網友也評價，「黑松露香氣很濃郁且高級，不過吃起來是溫和不嗆鼻的」、「米與馬鈴薯的結合，帶來全新的涮嘴體驗，完全不輸傳統洋芋片，反而讓人一片接一片停不下來」。

No.9 Calbee 卡樂比

翻攝官網／札幌藥妝、家樂福線上購物

經常被列為日本超市、超商必買的洋芋片品牌Calbee卡樂比，除了四季、地區限定商品引發話題，經典品項更獲得多數網友推薦。像是「海苔鹽味洋芋片」採用日本或美國的馬鈴薯，以風味豐富的青海苔和海藻，搭配干貝精華的甘甜鮮味，讓鹽味與鮮味達到絕妙平衡，吃起來爽脆輕盈。有韓國網友曾在酷澎上評價，「自從我住在日本以來，我就只吃這個」。

除此之外，台灣也買得到卡樂比洋芋片，例如家樂福販售的「鹽味洋芋片」，以清淡的薄鹽襯托出馬鈴薯的香氣，口感香脆讓人想要一口接著一口。

No.10 Orion 好麗友

翻攝官網／Costco好市多線上購物、家樂福線上購物

Orion好麗友經常是台灣人前往韓國旅遊必買的伴手禮之一。像是「預感香烤洋芋片」擁有原味、洋蔥和起司三種口味，波浪紋厚片洋芋片搭配不同風味，吃起來香酥爽脆，製作過程採慢火烘焙，非油炸也能降低身體負擔。另外還有貼心獨立包裝設計，方便保存、控制食量，也非常適合拿來分送給家人、朋友和同事。

近期好麗友在韓國推出墨西哥醃燻辣椒與美乃滋、蒜香青陽辣椒與美乃滋口味的沾醬洋芋片，獨特的創新吃法在IG上造成網友熱烈討論，「超愛吃這款」、「同事有買回來當伴手禮」、「單吃洋芋片就很好吃！再加上沾醬超讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月23日至2026年4月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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