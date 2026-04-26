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跟上「雙飲水壺」新潮流！保溫瓶攜手藝術家聯名 日常補水也可以很潮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SANTECO GEMINI以直覺的「真雙飲」設計，在不同情境間優雅切換。圖／群光電子提供
SANTECO GEMINI以直覺的「真雙飲」設計，在不同情境間優雅切換。圖／群光電子提供

想要兼顧健康環保與生活享受，「雙飲水壺」正快速崛起成為最新趨勢單品，從健身族、戶外玩家到都會上班族，對於「吸管＋直飲」雙模式的需求持續升溫，不僅講求補水效率與使用彈性，也更加重視外型設計與個人風格，這股趨勢更帶動與藝術家聯名的熱潮，讓日常生活不可少的水壺，搖身一變成為時尚配件。

日本虎牌攜手英國藝術家John Booth推出聯名保溫保冷杯，將鮮明色彩與角色圖像轉化為設計亮點，讓水杯兼具實用性與個人風格。系列提供480ml、600ml、750ml共3種容量，搭配黑、白、黃等配色，並同步推出限定帆布袋，強化整體生活美學。

新品主打「吸管 × 直飲」雙飲設計，杯蓋可自由替換，滿足日常補水與外帶飲品需求，吸管口徑可直接飲用波霸珍珠，結合單手操作彈蓋、滑動開關鎖、提把設計與8.6公分廣口徑，提升使用便利性與清潔效率。John Booth表示，設計靈感來自大學時期最珍貴的同窗記憶，透過熟悉角色語彙詮釋青春與情感，使產品不只是日用品，更是可隨身攜帶的藝術創作。

法國生活風格品牌SANTECO則以「真雙飲」切入，推出GEMINI真雙飲吸管保溫杯，於飲口內嵌304不鏽鋼鋼珠，能隨杯身傾斜自動位移，隨傾斜角度自動切換直飲與吸管模式，無需手動切換或對準飲口，即可直覺完成2種飲水方式，打造更流暢純粹的補水體驗。

設計細節同步升級，包含貼合唇形的微扁型飲口、符合人體工學的提環與雙重鎖扣提把，以及杯蓋結構可完整拆解清洗的設計，兼顧衛生與便利。外觀提供10款配色，從低飽和質感色到個性撞色，滿足不同風格需求。

此外，THERMOS膳魔師近期攜手韓國設計品牌INAPSQUARE推出台灣限定聯名系列，將於5月1日起在台北赤峰街打造為期10天的沉浸式快閃店。現場推出彈蓋GOGO杯、托特包與透明直傘等3款快閃店限定單品，將黑白線條美學與日常用品結合，展現功能與風格並重的生活提案。

THERMOS膳魔師 × 韓國人氣品牌INAPSQUARE推一系列跨界聯名商品。圖／膳魔師提供
THERMOS膳魔師 × 韓國人氣品牌INAPSQUARE推一系列跨界聯名商品。圖／膳魔師提供

日本虎牌聯名英國藝術家John Booth推出全新雙飲結構保溫杯，同步推出藝術家聯名限定帆布袋。圖／日本虎牌提供
日本虎牌聯名英國藝術家John Booth推出全新雙飲結構保溫杯，同步推出藝術家聯名限定帆布袋。圖／日本虎牌提供

彈蓋GOGO杯全台獨家上市，延續可保溫保冰的特色，但把容量縮小為輕巧的400ml，日常手提或勾在包包上也相當方便。圖／膳魔師提供
彈蓋GOGO杯全台獨家上市，延續可保溫保冰的特色，但把容量縮小為輕巧的400ml，日常手提或勾在包包上也相當方便。圖／膳魔師提供

日本虎牌推出全新雙飲結構保溫杯，以「Travel With Friends, Drink with TIGER」為設計主題，把友情與旅途裝瓶。圖／日本虎牌提供
日本虎牌推出全新雙飲結構保溫杯，以「Travel With Friends, Drink with TIGER」為設計主題，把友情與旅途裝瓶。圖／日本虎牌提供

GEMINI提供多款配色選擇，從低飽和的質感色系到撞色設計，讓不同個性的消費者都能找到專屬風格。圖／群光電子提供
GEMINI提供多款配色選擇，從低飽和的質感色系到撞色設計，讓不同個性的消費者都能找到專屬風格。圖／群光電子提供

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