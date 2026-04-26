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旅遊季必備充電神器 PHILIPS穩固充系列安全升級 Belkin可跨平台充電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
GoodCube全系列即日起開放預購，GoodCube Slim建議售價1,970元，預購價1,190元起；Pro與Cool建議售價均為2,990元，預購價1,790元起。圖／雙全國際提供
GoodCube全系列即日起開放預購，GoodCube Slim建議售價1,970元，預購價1,190元起；Pro與Cool建議售價均為2,990元，預購價1,790元起。圖／雙全國際提供

隨著旅遊旺季來臨，手機導航、無線耳機娛樂與智慧手錶健康管理皆高度依賴穩定電力，符合安全規範又可高效充電的充電配件，已成為不可或缺的隨行裝備。

PHILIPS推出全新半固態行動電源GoodCube穩固充系列，主打半固態電芯採用膠狀電解質，電解液含量趨近5%，相較傳統約12%更低，並通過穿刺與擠壓測試，安全性較傳統鋰電池提升達2.5倍，同時提供代理商雙全國際1+1年保固，強調高規格安全設計。

GoodCube系列延續既有產品線，推出3款新品，包括輕薄設計、具Qi2磁吸充電且通過台灣BSMI與中國CCC認證的GoodCube Slim；內建插頭、支援35W PD快充的GoodCube Pro；以及支援Qi2.2的三合一充電座GoodCube Cool，全系列提供霧藍與霧黑2色。

GoodCube Slim重量僅約200.5公克，內建雙Type-C線並支援22.5W有線與15W無線充電，可同時供應多裝置；GoodCube Pro則鎖定商務與旅遊族群，提供高功率快充。GoodCube Cool則適用居家與辦公場景，支援手機、耳機與智慧手錶同步充電，並搭載散熱風扇與全彩螢幕顯示充電狀態。

Belkin因應多元裝置使用情境，推出涵蓋跨平台的完整充電方案，包含支援Apple與三星裝置的UltraCharge模組充電座、專為iPhone與Apple Watch打造的UltraCharge Pro二合一折疊磁吸充電器，以及BoostCharge系列行動電源，強化行動與日常補電體驗。

UltraCharge模組充電座主打跨系統支援，可同時為手機、耳機與智慧手錶充電，並支援Apple Watch與主流Android Watch，提升多平台使用彈性。UltraCharge Pro則鎖定Apple用戶，支援iPhone與Apple Watch同步充電。

另外。BoostCharge Pro Apple Watch行動電源內建10,000mAh電量，具備MFW認證與專用充電模組，約45分鐘可將Apple Watch充至80%。產品支援45W輸出與多裝置同時充電，並配備數位顯示與可調式充電底座，兼顧效率與攜帶便利。

而適逢小熊維尼100周年，Belkin同步推出BoostCharge超薄磁吸行動電源小熊維尼款，採卡片式輕薄設計，支援7.5W無線充電與高磁吸力，並通過BSMI等安全認證，滿足通勤與旅遊等多元使用需求。

BoostCharge Pro Apple Watch行動電源不論平放或立放皆能穩定充電。圖／Belkin提供
BoostCharge Pro Apple Watch行動電源不論平放或立放皆能穩定充電。圖／Belkin提供

UltraCharge模組充電座支援Apple與三星裝置充電。圖／Belkin提供
UltraCharge模組充電座支援Apple與三星裝置充電。圖／Belkin提供

PHILIPS GoodCube Cool三合一充電座，支援手機、無線耳機、手錶同步充電。圖／雙全國際提供
PHILIPS GoodCube Cool三合一充電座，支援手機、無線耳機、手錶同步充電。圖／雙全國際提供

PHILIPS GoodCube穩固充電解液減少60%，更輕更安全。圖／雙全國際提供
PHILIPS GoodCube穩固充電解液減少60%，更輕更安全。圖／雙全國際提供

適逢小熊維尼100周年，Belkin推出有著小熊維尼可愛圖樣的BoostCharge超薄磁吸行動電源。圖／Belkin提供
適逢小熊維尼100周年，Belkin推出有著小熊維尼可愛圖樣的BoostCharge超薄磁吸行動電源。圖／Belkin提供

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