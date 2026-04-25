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米其林星廚蔡瑞郎回歸！滿月樓5月2日開幕 再現茶金盛宴風華
屢獲米其林綠星與一星肯定的名廚蔡瑞郎 ，正式宣佈將於5月2日重出江湖。他攜手煙波國際觀光集團於煙波大飯店新竹湖濱館溫莎館2F ，打造全新餐飲場域「滿月樓 」，重新梳理客家飲食的文化脈絡，自1950年代北埔「茶金時代 」的盛宴出發，讓幾近失傳的「經典客家宴 」重回當代。
更特別的是，這次煙波國際觀光集團特別國立陽明交通大學產學合作 ，由該校 客家文化學院 引領，結合田野調查與歷史研究，重現經典客家宴的跨界餐飲計畫，讓學術研究真正「落地」至餐廳菜單、宴客料理體驗中。
「滿月樓」的頂級客家盛宴，將以1950年代風華一時的「茶金宴」為靈感，從當年新竹北埔仕紳往來、國際商貿的宴席場景中，悉心重構幾近失傳的經典客家大菜。
當茶金時代的風華，被端上2026年的餐桌；在歷史、文化與風土交織出新滋味的同時，也為台灣餐飲帶來新的視野。
◎滿月樓
．地址：新竹市明湖路773號 新竹湖濱館溫莎館2F
．電話：（03）520-3188#2200
．開幕日期：2026年5月2日
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