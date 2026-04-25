快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林星廚蔡瑞郎回歸！滿月樓5月2日開幕 再現茶金盛宴風華

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
滿月樓將再現茶金盛宴風華。圖／摘自煙波大飯店新竹湖濱館FB
滿月樓將再現茶金盛宴風華。圖／摘自煙波大飯店新竹湖濱館FB

屢獲米其林綠星與一星肯定的名廚蔡瑞郎 ，正式宣佈將於5月2日重出江湖。他攜手煙波國際觀光集團於煙波大飯店新竹湖濱館溫莎館2F ，打造全新餐飲場域「滿月樓 」，重新梳理客家飲食的文化脈絡，自1950年代北埔「茶金時代 」的盛宴出發，讓幾近失傳的「經典客家宴 」重回當代。

更特別的是，這次煙波國際觀光集團特別國立陽明交通大學產學合作 ，由該校 客家文化學院 引領，結合田野調查與歷史研究，重現經典客家宴的跨界餐飲計畫，讓學術研究真正「落地」至餐廳菜單、宴客料理體驗中。

「滿月樓」的頂級客家盛宴，將以1950年代風華一時的「茶金宴」為靈感，從當年新竹北埔仕紳往來、國際商貿的宴席場景中，悉心重構幾近失傳的經典客家大菜。

當茶金時代的風華，被端上2026年的餐桌；在歷史、文化與風土交織出新滋味的同時，也為台灣餐飲帶來新的視野。

◎滿月樓

．地址：新竹市明湖路773號 新竹湖濱館溫莎館2F

．電話：（03）520-3188#2200

．開幕日期：2026年5月2日

屢獲米其林綠星與一星肯定的星廚蔡瑞郎。圖／摘自IG（@manyuelou）
屢獲米其林綠星與一星肯定的星廚蔡瑞郎。圖／摘自IG（@manyuelou）

觀光 陽明交通大學 客家

延伸閱讀

南台灣首間萬豪度假飯店誕生！華泰瑞苑正式加入萬豪旅享家

珍奶始祖43歲放大招！花藝紙杯、焙茶霜淇淋對決蕎麥清爽系飲品

JR東日本大飯店台北母親節搶客 三大餐廳聯手出擊搶攻聚餐商機

滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

相關新聞

ROLEX與極限競速的十年之約 WEC超級跑車的黃金時代

利曼賽事不僅是體能與意志的磨練，更是勞力士與賽車運動超過半世紀的榮耀縮影。2026年適逢勞力士擔任國際汽聯世界耐力錦標賽（WEC）官方指定時計10餘載，在指針分秒運作積累後，成就了無數動容時刻。

米其林星廚蔡瑞郎回歸！滿月樓5月2日開幕 再現茶金盛宴風華

屢獲米其林綠星與一星肯定的名廚蔡瑞郎 ，正式宣佈將於5月2日重出江湖。他攜手煙波國際觀光集團於煙波大飯店新竹湖濱館溫莎館2F ，打造全新餐飲場域「滿月樓 」，重新梳理客家飲食的文化脈絡，自1950年代北埔「茶金時代 」的盛宴出發，讓幾近失傳的「經典客家宴 」重回當代。

4月限定！Balenciaga米蘭旗艦店化身限時藝廊 開啟藝術式跨時空對話

適逢4月21日至26日米蘭設計周（Milan Design Week）期間，米蘭蒙特拿破崙大街的Balenciaga旗艦店化身為一座限時藝廊。這是創意總監Pierpaolo Piccioli執掌品牌後，首個發起致敬並呈現頂級藝術大師作品的「Artean」專案，除象徵一個連結多元概念的空間，並在Balenciaga的文化地圖上，重新註記下一個跨越時尚和純藝術的文化座標。

不用飛日本！A5近江牛壽喜燒登台 一口吃進關西六府縣、再抽大阪機票

不用飛日本，也能在台北吃到關西經典壽喜燒。台北老爺酒店攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，完整呈現關西六府縣飲食文化，以正統會席料理形式打造期間限定的日本味覺之旅。

古老織毯工藝Tapiserie加持 GUCCI Memoria沉浸式展覽 演繹品牌傳奇

2026年米蘭設計周的外展期間，GUCCI選址於Chiostri di San Simpliciano修道院呈獻由創意總監Demna策劃的沉浸式展覽「GUCCI Memoria」。展覽匯集多組裝置作品，從古老的織（掛）毯工藝（Tapiserie）、以品牌經典Flora圖騰為靈感的植物景觀，在饒富歷史的深度的修道院迴廊中，溯源GUCCI從佛羅倫斯走向全球、從傳統皮具進化為當代文化符號的傳奇歷程。

名菜入粽！2026端午粽掀升級戰 東坡肉、宴席菜、香酥鴨變身粽禮

端午節將至，「端午粽」也進入年度熱戰。相較過往主打傳統南北粽，2026年端午市場則掀起一波「名菜入粽」的新話題，各家招牌料理、米其林名菜與經典宴席風味被重新轉譯，以粽子形式呈現，讓端午更有味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。