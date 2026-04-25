4月限定！Balenciaga米蘭旗艦店化身限時藝廊 開啟藝術式跨時空對話

適逢4月21日至26日米蘭設計周（Milan Design Week）期間，米蘭蒙特拿破崙大街的Balenciaga旗艦店化身為一座限時藝廊。這是創意總監Pierpaolo Piccioli執掌品牌後，首個發起致敬並呈現頂級藝術大師作品的「Artean」專案，除象徵一個連結多元概念的空間，並在Balenciaga的文化地圖上，重新註記下一個跨越時尚和純藝術的文化座標。

首個展覽聚焦於西班牙巴斯克（Basque）傳奇藝術家Eduardo Chillida（1924–2002）的七件珍貴作品。這對Piccioli而言更帶有深遠的個人意義，由於他長久以來便推崇Eduardo Chillida的哲學思考，展覽並由Balenciaga與Eduardo Chillida Estate、Hauser & Wirth畫廊共同規劃，將Chillida的藝術能量收納於米蘭旗艦店的精緻空間。

展場亮點在於Chillida向其摯友、時裝大師Cristóbal Balenciaga致敬的創作，其中1990年知名的大型鐵製雕塑Homenaje a Balenciaga《致敬Balenciaga》的小型原稿將現身店內，並《風之梳計畫，1號》及《聯結，18號》共同展現鐵製工藝的沉穩與韌性；多件結合剪紙、水墨與繩藝的《引力》（Gravitación）系列作品，則細膩地捕捉了材質間的拉扯，一如服裝剪裁中對結構與重力的聰慧拿捏，這也是Pierpaolo Piccioli上任後重新從Balenciaga典藏資料庫中重新翻出，呈現在近兩季服裝設計上的招牌手法。

Pierpaolo Piccioli感性表示，他始終相信藝術是情感的來源，亦是能量、思想與好奇心的源泉，他並由衷推崇Eduardo Chillida的藝術創作，「Chillida的作品成為Cristóbal對這位藝術家深切推崇的有形紀念，象徵著一場從未終止的開放對話，我由衷欣喜且自豪地分享這段歷史的一部分。」

鐵件雕塑，Proyecto Peine del Viento I《風之梳計畫，1號》（1966）。圖／Balenciaga提供

鐵件雕塑《聯結，18號》（1991）。圖／Balenciaga提供

剪紙藝術，Gravitación. Homenaje a Balenciaga《引力‧致敬Balenciaga》（1987）。圖／Balenciaga提供

剪紙藝術，Untitled《無題》（1957）。圖／Balenciaga提供

品牌創意總監Pierpaolo Piccioli特別鍾愛品牌創辦人Cristobal Balenciaga先生對於服裝量體與結構的獨到觀點，當Pierpaolo Piccioli上任後，也透過服裝、Bolero Bag包款，重新演繹屬於Balenciaga風格的量體與結構之美。圖／Balenciaga提供

Balenciaga創辦人、設計師Cristobal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供