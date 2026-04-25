快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

4月限定！Balenciaga米蘭旗艦店化身限時藝廊 開啟藝術式跨時空對話

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
西班牙藝術家Eduardo Chillida（1924-2002）。圖／Balenciaga提供
西班牙藝術家Eduardo Chillida（1924-2002）。圖／Balenciaga提供

適逢4月21日至26日米蘭設計周（Milan Design Week）期間，米蘭蒙特拿破崙大街的Balenciaga旗艦店化身為一座限時藝廊。這是創意總監Pierpaolo Piccioli執掌品牌後，首個發起致敬並呈現頂級藝術大師作品的「Artean」專案，除象徵一個連結多元概念的空間，並在Balenciaga的文化地圖上，重新註記下一個跨越時尚和純藝術的文化座標。

首個展覽聚焦於西班牙巴斯克（Basque）傳奇藝術家Eduardo Chillida（1924–2002）的七件珍貴作品。這對Piccioli而言更帶有深遠的個人意義，由於他長久以來便推崇Eduardo Chillida的哲學思考，展覽並由Balenciaga與Eduardo Chillida Estate、Hauser & Wirth畫廊共同規劃，將Chillida的藝術能量收納於米蘭旗艦店的精緻空間。

展場亮點在於Chillida向其摯友、時裝大師Cristóbal Balenciaga致敬的創作，其中1990年知名的大型鐵製雕塑Homenaje a Balenciaga《致敬Balenciaga》的小型原稿將現身店內，並《風之梳計畫，1號》及《聯結，18號》共同展現鐵製工藝的沉穩與韌性；多件結合剪紙、水墨與繩藝的《引力》（Gravitación）系列作品，則細膩地捕捉了材質間的拉扯，一如服裝剪裁中對結構與重力的聰慧拿捏，這也是Pierpaolo Piccioli上任後重新從Balenciaga典藏資料庫中重新翻出，呈現在近兩季服裝設計上的招牌手法。

Pierpaolo Piccioli感性表示，他始終相信藝術是情感的來源，亦是能量、思想與好奇心的源泉，他並由衷推崇Eduardo Chillida的藝術創作，「Chillida的作品成為Cristóbal對這位藝術家深切推崇的有形紀念，象徵著一場從未終止的開放對話，我由衷欣喜且自豪地分享這段歷史的一部分。」

鐵件雕塑，Proyecto Peine del Viento I《風之梳計畫，1號》（1966）。圖／Balenciaga提供
鐵件雕塑，Proyecto Peine del Viento I《風之梳計畫，1號》（1966）。圖／Balenciaga提供

鐵件雕塑《聯結，18號》（1991）。圖／Balenciaga提供
鐵件雕塑《聯結，18號》（1991）。圖／Balenciaga提供

剪紙藝術，Gravitación. Homenaje a Balenciaga《引力‧致敬Balenciaga》（1987）。圖／Balenciaga提供
剪紙藝術，Gravitación. Homenaje a Balenciaga《引力‧致敬Balenciaga》（1987）。圖／Balenciaga提供

剪紙藝術，Untitled《無題》（1957）。圖／Balenciaga提供
剪紙藝術，Untitled《無題》（1957）。圖／Balenciaga提供

品牌創意總監Pierpaolo Piccioli特別鍾愛品牌創辦人Cristobal Balenciaga先生對於服裝量體與結構的獨到觀點，當Pierpaolo Piccioli上任後，也透過服裝、Bolero Bag包款，重新演繹屬於Balenciaga風格的量體與結構之美。圖／Balenciaga提供
品牌創意總監Pierpaolo Piccioli特別鍾愛品牌創辦人Cristobal Balenciaga先生對於服裝量體與結構的獨到觀點，當Pierpaolo Piccioli上任後，也透過服裝、Bolero Bag包款，重新演繹屬於Balenciaga風格的量體與結構之美。圖／Balenciaga提供

Balenciaga創辦人、設計師Cristobal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供
Balenciaga創辦人、設計師Cristobal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供

在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，Balenciaga頻頻從檔案庫中翻新擦出創意花火，展現爐火純青的設計功力與黑色美學。圖／Balenciaga提供
在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，Balenciaga頻頻從檔案庫中翻新擦出創意花火，展現爐火純青的設計功力與黑色美學。圖／Balenciaga提供

米蘭 西班牙

延伸閱讀

米蘭設計周2026 Prada舉辦第五屆Prada Frames學術研討反思當代議題

古老織毯工藝Tapiserie加持 GUCCI Memoria沉浸式展覽 演繹品牌傳奇

阿根廷藝術家安德里亞進駐台南蕭壠國際術村 今辦成果展

「超現實主義」展登場 體驗區感受趣味創作手法

相關新聞

4月限定！Balenciaga米蘭旗艦店化身限時藝廊 開啟藝術式跨時空對話

適逢4月21日至26日米蘭設計周（Milan Design Week）期間，米蘭蒙特拿破崙大街的Balenciaga旗艦店化身為一座限時藝廊。這是創意總監Pierpaolo Piccioli執掌品牌後，首個發起致敬並呈現頂級藝術大師作品的「Artean」專案，除象徵一個連結多元概念的空間，並在Balenciaga的文化地圖上，重新註記下一個跨越時尚和純藝術的文化座標。

不用飛日本！A5近江牛壽喜燒登台 一口吃進關西六府縣、再抽大阪機票

不用飛日本，也能在台北吃到關西經典壽喜燒。台北老爺酒店攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，完整呈現關西六府縣飲食文化，以正統會席料理形式打造期間限定的日本味覺之旅。

古老織毯工藝Tapiserie加持 GUCCI Memoria沉浸式展覽 演繹品牌傳奇

2026年米蘭設計周的外展期間，GUCCI選址於Chiostri di San Simpliciano修道院呈獻由創意總監Demna策劃的沉浸式展覽「GUCCI Memoria」。展覽匯集多組裝置作品，從古老的織（掛）毯工藝（Tapiserie）、以品牌經典Flora圖騰為靈感的植物景觀，在饒富歷史的深度的修道院迴廊中，溯源GUCCI從佛羅倫斯走向全球、從傳統皮具進化為當代文化符號的傳奇歷程。

名菜入粽！2026端午粽掀升級戰 東坡肉、宴席菜、香酥鴨變身粽禮

端午節將至，「端午粽」也進入年度熱戰。相較過往主打傳統南北粽，2026年端午市場則掀起一波「名菜入粽」的新話題，各家招牌料理、米其林名菜與經典宴席風味被重新轉譯，以粽子形式呈現，讓端午更有味。

搶攻母親節聚餐旺季商機 嘉義福容VOCO、棒棒積木飯店饗宴登場

母親節聚餐旺季將近，飯店市場戰火升溫。嘉義市福容VOCO酒店以高空景觀粵菜為主題，推出10人桌菜與6人小家庭方案；嘉義縣太保市棒棒積木飯店以「桃好媽咪」為主題，結合美味料理與精緻甜點，打造專屬於母親節的幸福時光。

迎接國際珍奶日、五一勞動節！萊爾富「波霸黑糖奶茶」限時買1送1

適逢4月30日「國際珍奶日」及5月1日「五一勞動節」，萊爾富自4月29日至5月26日推出多項優惠活動，首推人氣飲品「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」祭出任選買1送1超值回饋（單杯售價79元）；特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」則以單杯39元優惠價登場，以濃郁香氣與異國風味搶攻夏日味蕾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。