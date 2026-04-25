不用飛日本！A5近江牛壽喜燒登台 一口吃進關西六府縣、再抽大阪機票

不用飛日本，也能在台北吃到關西經典壽喜燒。台北老爺酒店攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，完整呈現關西六府縣飲食文化，以正統會席料理形式打造期間限定的日本味覺之旅。

此次最大亮點為台灣少見的關西風壽喜燒，選用日本三大和牛之一、來自滋賀縣的A5等級近江牛（BMS12）。不同於關東壽喜燒先煮再調味的方式，關西流派採「先煎後調味」，以鐵鍋高溫煎出油脂香氣，再加入醬汁收味，讓肉香、油花與醬香層層堆疊，呈現入口即化卻不顯厚重的頂級和牛風味。

活動將於酒店2樓中山日本料理廳限定登場，每套4,280元+10%，期間自5月1日至6月30日。凡點選指定套餐，即可參加抽獎，有機會獲得JAL日本航空台北－大阪來回機票、帛琉老爺大酒店四天三夜住宿券、大阪日航酒店三天兩夜住宿券及礁溪老爺酒店住宿券等旅遊大獎。

近江牛擁有超過400年歷史，被視為日本最古老的和牛之一，A5等級BMS12油花細緻均勻、脂肪融點低，入口柔嫩滑順，是高端餐飲市場中極具代表性的頂級食材。

此次客座主廚吉田全雄自1987年投入日本料理領域，累積近40年資歷，曾於墨西哥、天津與德國進行技術指導，料理以「出汁」為核心精神，強調透過高湯層次展現食材本味，體現關西料理細膩、平衡且優雅的飲食哲學。

整套會席料理由前菜揭開序幕，包含醋拌水蓮菜、竹筍木之芽與小鯛魚棒壽司；刺身盛合選用初鰹、中腹鮪魚、鰤魚與鯛魚展現不同脂香層次。椀物以京都白味噌搭配胡麻豆腐與明蝦，煮物則以高湯慢煮竹筍與鮑魚，呈現自然甘味。

燒物紅喉魚採柚庵燒手法，揚物為鮎魚唐揚，主食則為釜揚白吻仔魚與小番茄炊飯，最後以抹茶葛餅作為甜點收尾，完整演繹關西料理由清爽至溫潤的節奏與層次。

活動期間凡點用套餐，另可免費品飲小西酒造冷榨大吟釀金乙杯，打造結合美食、文化與旅行想像的關西饗宴。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北老爺酒店 中山日本料理廳

訂位：02-2542-3299轉328、330

台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，5/1起推出「大阪．關西美食祭」套餐，每套4,280元+10%。圖／台北老爺酒店提供