古老織毯工藝Tapiserie加持 GUCCI Memoria沉浸式展覽 演繹品牌傳奇
2026年米蘭設計周的外展期間，GUCCI選址於Chiostri di San Simpliciano修道院呈獻由創意總監Demna策劃的沉浸式展覽「GUCCI Memoria」。展覽匯集多組裝置作品，從古老的織（掛）毯工藝（Tapiserie）、以品牌經典Flora圖騰為靈感的植物景觀，在饒富歷史的深度的修道院迴廊中，溯源GUCCI從佛羅倫斯走向全球、從傳統皮具進化為當代文化符號的傳奇歷程。
掛毯最初常見於歐洲石造建築內，由於地面冰冷且堅固，加以掛毯或地毯後，帶來了裝飾性和保暖效果，並添增了空間的舒適感；隨著技術與富裕程度不同，掛毯逐漸加入了金銀絲線、甚至可伴隨擁有者的移動、旅行，因而成為私人財產的象徵，甚至中世紀修道院中常成為慶典的裝飾元素，尤其掛毯更不時加入了聖經或聖徒的事蹟，帶有教化意涵，或也是本次GUCCI Memoria選址於修道院中的考量之一。
展覽核心首推十二幅構思精巧的掛毯系列，這項工藝長期與佛羅倫斯的歷史密不可分。第一幅掛毯「起源之初」帶領觀者回到19世紀末，畫面中年輕的Guccio Gucci身著Savoy酒店行李員制服，預示頂級皮具夢想的萌芽；隨後的場景陸續定格了品牌的關鍵蛻變，例如1960年代Jackie 1961包款的誕生，以及1947年因二戰後物資匱乏、以火焰彎折竹節而成的Bamboo 1947經典手把。每一幅作品都透過色彩與氛圍的轉換，將Maurizio Gucci時代的變革，乃至Frida Giannini重新演繹Flora圖騰的優雅轉化為引人入勝、以工藝為呈現形式的GUCCI編年史。
展覽並透過互動元素為觀展帶來另類體驗，較小迴廊內設置了訂製販賣機，隨機提供由佛羅倫斯Gucci Giardino特製的罐裝飲品，該裝置靈感取自象徵品牌身份面向的「La Famiglia」原型角色，從帶點傲嬌的Fashion Icon到直率的Super Incazzata，讓觀者在啜飲間體驗品牌幽默多變的人格設定。
展覽的尾聲則由一幅掛毯「進行中的創作」（Work in progress）定調，畫面聚焦在GUCCI工作室內部，Demna與團隊站在經典的紅色大衣前集，身後的電競椅與傳統空間形成趣味對比，也宣告這場視覺對話、品牌的歷程尚未結束。本次「GUCCI Memoria」展覽將持續至4月26日（日），此後GUCCI還將於Via Montenapoleone門市發送由展覽花材製作的花束，透過循環再利用，讓流傳百年的芬芳在米蘭街頭延續、生生不息。
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