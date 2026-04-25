名菜入粽！2026端午粽掀升級戰 東坡肉、宴席菜、香酥鴨變身粽禮

端午節將至，「端午粽」也進入年度熱戰。相較過往主打傳統南北粽，2026年端午市場則掀起一波「名菜入粽」的新話題，各家招牌料理、米其林名菜與經典宴席風味被重新轉譯，以粽子形式呈現，讓端午更有味。

台北晶華酒店今年特別交由甫進入亞洲50大餐廳延伸榜的台灣第一中餐廳—晶華軒全面監製，推出6款豐儉由人的粽子禮盒。其中，以名菜入饌、全新登場的「晶華軒御饌粵粽禮盒」，匯集3款源自經典粵式名菜的創意粽品，像是老饕必點名菜變化的「老香港咖喱蟹粉蝦球粽」、取材經典粵菜「梅菜扣肉」的「梅菜鮑魚腩肉粽」等。

「晶華軒鮑魚花膠裹蒸粽禮盒」則是粵式傳統盆菜的頂級變身版，匯集整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠及鮮甜干貝等頂級食材，製作過程如同藝烹宴席大菜一般講究。食用時可搭佐主廚自製蠔油，更添鮮香。

●凱華樓：奢華宴席入粽 魚翅、鮑魚打造節慶儀式感

JR東日本大飯店台北的凱華樓，由資歷近40年的主廚楊德興領軍，以宴席料理思維打造端午粽禮。最具話題的「帝王魚翅鮑魚粽」，將鮑魚、排翅、日本干貝等珍稀食材與雲林快樂豬五花、臘腸與栗子層層堆疊，單顆重達兩公斤，宛如將一桌辦桌菜濃縮進粽葉之中，象徵團圓與豐盛。

另一款「禮輕情意粽禮盒」則走輕奢路線，結合「官府鮑魚海陸粽」與甜點系「貴妃玉容奶皇粽」，鹹甜並陳，滿足對多元口味與精緻送禮的需求。

●麗緻坊：米其林名菜化身經典粽 東坡肉成端午人氣王

麗緻餐旅集團旗下麗緻坊，則以「名菜經典化」設計今年的端午粽。領軍之作「天香東坡粽」，源自台北亞都麗緻天香樓米其林星級名菜東坡肉，以慢火燉煮工藝入粽，搭配梅干菜與蓮子，是兼具江南風味與節慶記憶的代表作，年銷量連年突破數千顆。

同步推出南部狀元粽、北部及第粽與紅藜百菇鮮素粽等7款鹹甜系列，並延續品牌特色，以PANTONE年度代表色設計保冷禮袋，時尚也環保。

●寒舍集團：米其林星級粽全面出擊 粵菜、台味與創意並行

寒舍集團今年端午粽禮由旗下多間名店共同參戰。米其林一星餐廳請客樓推出「米其林麻油海味粽」，以南非活鮑魚、北海道干貝與海膽醬堆疊海味層次；米其林入選餐廳辰園則將廣東宴席代表作「廣式裹蒸粽」重新詮釋，加入招牌金磚燒肉，展現粵菜精髓。

同時推出融合紅燒牛三寶、梅菜干貝豚等粵式名菜元素的「寒舍食譜家傳粽禮」，以及經典台式粽與升級版鮑魚粽，鎖定企業送禮與高端客群市場。

●台南遠東香格里拉：江浙料理跨界入粽 餐廳招牌菜變身端午粽

台南遠東香格里拉飯店也將館內中餐廳「醉月樓」招牌料理變身為粽品，推出以江浙菜為靈感的系列粽禮。新品「淮揚御醬鴨方粽」源自經典名菜香酥鴨，另搭配無錫燒肉粽、麻油土雞飯粽與松露蕈菇素粽等多元組合，並以雙禮袋設計提升實用性。

麗緻餐旅集團旗下麗緻坊，以「名菜經典化」為主題設計今年的端午粽。圖/麗緻餐旅集團提供

寒舍集團「寒舍食譜家傳粽禮」。圖/寒舍集團提供

台南遠東香格里拉飯店「淮揚御醬鴨方粽」為端午新品，取材香酥鴨方，鴨肉與腐竹入餡，層次分明。圖/台南遠東香格里拉提供

「帝王魚翅鮑魚粽」單顆即重達兩公斤，象徵端午團聚的圓滿與豐盛，售價9,999元，早鳥預購享9折優惠。圖/JR東日本大飯店台北提供

寒舍集團2026年端午粽禮。圖/寒舍集團提供