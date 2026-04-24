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迎接國際珍奶日、五一勞動節！萊爾富「波霸黑糖奶茶」限時買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
4月29日至5月26日透過萊爾富Hi-Life VIP APP「整買零取」功能，Hi café大杯美式推出「買30送30」。圖／萊爾富提供
4月29日至5月26日透過萊爾富Hi-Life VIP APP「整買零取」功能，Hi café大杯美式推出「買30送30」。圖／萊爾富提供

適逢4月30日「國際珍奶日」及5月1日「五一勞動節」，萊爾富自4月29日至5月26日推出多項優惠活動，首推人氣飲品「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」祭出任選買1送1超值回饋（單杯售價79元）；特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」則以單杯39元優惠價登場，以濃郁香氣與異國風味搶攻夏日味蕾。

「果C果昔」也推出指定口味第2杯半價優惠，其中以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情，帶來清爽沁涼的味覺享受。同系列亦包含「C瓜戀乳」、「沒有如果」、「若離卻依戀」、「芋頭戀乳」、「哈瓜戀乳」、「芋仔憨吉」多款限定口味。

咖啡愛好者同樣不容錯過，活動期間Hi café初夏新品水果咖啡系列「芒果美式」與「檸檬美式」單杯嘗鮮價69元（原價80元），任選兩杯僅需99元；「特大重乳拿鐵」（冰/熱，售價85元）與「大杯特濃美式」（冰/熱，售價55元）、「大杯特濃拿鐵」（冰/熱，售價65元）則同步推出同品項買1送1優惠。另透過Hi-Life VIP APP「整買零取」功能，推出大杯美式「買30送30」、大杯拿鐵「買30送25」超值方案，換算後大杯美式單杯最低僅約23元。

萊爾富4月29日至5月26日推出諧音梗新品，「生乳你個布丁」（售價45元）以在地生乳製作，奶香濃郁口感綿密；「焦糖喜勒烤布丁膩」（售價45元）則推出第二件15元優惠。此外，「一口甜一刻靜」系列主打療癒系甜點，任選兩件85折，包括布丁餡搭配酥脆餅皮的法式布利塔（售價49元）、甜蜜布丁燒（售價49元）、鬆軟戚風巧克力杯子蛋糕（售價59元），還有香甜草莓餡的草莓空氣蛋糕（兩入售價45元）、草莓泡芙（兩入售價49元）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

萊爾富4月29日至5月26日特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」可享單杯39元優惠價。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月26日特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」可享單杯39元優惠價。圖／萊爾富提供

萊爾富Hi café初夏新品水果咖啡系列「芒果美式」與「檸檬美式」，4月29日至5月26日單杯嘗鮮價69元（原價80元），任選兩杯僅需99元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi café初夏新品水果咖啡系列「芒果美式」與「檸檬美式」，4月29日至5月26日單杯嘗鮮價69元（原價80元），任選兩杯僅需99元。圖／萊爾富提供

迎接國際珍奶日，4月29日至5月26日萊爾富「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」任選買1送1（售價79元）；特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」則享單杯39元優惠價。圖／萊爾富提供
迎接國際珍奶日，4月29日至5月26日萊爾富「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」任選買1送1（售價79元）；特大杯「泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」則享單杯39元優惠價。圖／萊爾富提供

圖3 迎接國際珍奶日，萊爾富4月29日至5月26日「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」任選買1送1（售價79元）。圖／萊爾富提供
圖3 迎接國際珍奶日，萊爾富4月29日至5月26日「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」任選買1送1（售價79元）。圖／萊爾富提供

4月29日至5月26日萊爾富「果C果昔」指定口味第2杯半價優惠，推薦以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情。圖／萊爾富提供
4月29日至5月26日萊爾富「果C果昔」指定口味第2杯半價優惠，推薦以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情。圖／萊爾富提供

萊爾富「一口甜一刻靜」系列主打療癒系甜點，4月29日至5月26日任選兩件85折。圖／萊爾富提供
萊爾富「一口甜一刻靜」系列主打療癒系甜點，4月29日至5月26日任選兩件85折。圖／萊爾富提供

萊爾富4月29日至5月26日推出諧音梗新品，「生乳你個布丁」（售價45元）以在地生乳製作，奶香濃郁口感綿密。圖／萊爾富提供
萊爾富4月29日至5月26日推出諧音梗新品，「生乳你個布丁」（售價45元）以在地生乳製作，奶香濃郁口感綿密。圖／萊爾富提供

4月29日至5月26日萊爾富推出諧音梗新品「生乳你個布丁」（售價45元）；「焦糖喜勒烤布丁膩」（售價45元）則推出第二件15元優惠。圖／萊爾富提供
4月29日至5月26日萊爾富推出諧音梗新品「生乳你個布丁」（售價45元）；「焦糖喜勒烤布丁膩」（售價45元）則推出第二件15元優惠。圖／萊爾富提供

咖啡 萊爾富 珍奶

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