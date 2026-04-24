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中部最大場移師水湳！ ATTA台中國際旅展今登場 搶攻直飛旅遊商機

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供
ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供

中台灣旅遊指標盛會「2026 ATTA 台中國際旅展」今起到27日首度移師水湳台中國際會展中心全新展覽館，集結航空、旅行社、飯店等旅遊業者近339攤。其中，有業者搶攻「台中直飛」促銷商機，更有30家旅行社聯手推出第二人優惠，搶攻旅遊商機。

主辦單位指出，這次是星宇航空首度參展，加上雄獅旅遊看好台中旅遊，睽違8年回歸，也是台中國際旅展首度移師在台中國際會展中心舉辦，參展攤位大爆炸，預估四天人數逾30萬，業績算看10億。

現場星宇航空將台北ITF台灣國際旅展等級的144平方公尺大型展位移師台中，並推出「機票促銷僅此一檔」的限時優惠，台中出發全航線82折起，現場更有滿額扭蛋抽獎，有機會獲得商務艙機票。

雄獅旅行社主打「中台灣出發」，推出富國島、九州、釜山等直飛航點行程，並同步布局巴西嘉年華與冰島等長程旅遊產品，現場報名再享專屬優惠，話題十足；此外，可樂、五福、旅天下、燦星等逾30家旅行社聯手祭出最高第二人減8000元的優惠，滿足從短程度假到長程深度的各類需求。

旅展匯集台中12大指標品牌，最低下殺38折起。星級酒店有台中長榮桂冠、金典、裕元花園、林酒店等均推出熱門自助餐券；全台星級飯店聯手促銷，宜蘭力麗威斯汀度假酒店下殺 3.3 折，台中林酒店住宿券35折、日光溫泉度假酒店雙人一泊一食4999 元起。

展覽期間，同步舉辦「2026 SCE台中國際精品咖啡展」與「台中國際酒暨茶飲品展」。咖啡展集結逾 150 格品牌，並舉辦「城市咖啡國際烘焙賽」。

ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供
ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供

ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供
ATTA台中國際旅展今在台中國際會展中心熱鬧登場。圖／主辦單位提供

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