迎接「國際珍奶日」！7-ELEVEN推指定CITY系列限時優惠最低5折起

4月30日國際珍奶日、5月1日勞動節、5月報稅季輪番登場，7-ELEVEN集結CITY系列、全店優惠、OPENPOINT點數三大特色商品與服務，限時推出「感謝千萬珍粉最優惠5折」、「51勞動節全店滿額立折與點數抽抽樂」、「指定支付繳稅享最高100點數回饋」好康活動。

歡慶國際珍奶日，「OPENPOINT行動隨時取」自4月25日至4月30日搶先開跑，精選人氣CITY PEARL系列飲品限量優惠組合，最低一杯珍珠奶茶只要30元。7-ELEVEN全台門市自4月29日至5月12日連續14天推出4款人氣珍珠飲品任選2杯99元，CITY TEA現萃茶指定純茶系列可享免費加珍珠，!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR指定純茶、茶拿鐵系列可享免費加粉角或珍珠。

7-ELEVEN全台門市4月29日至5月3日加碼CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項買2送2；同一期間，!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR珍珠茶拿鐵單杯49元、兩杯88元。

看準消費者越來越愛「茶感更濃、甜度更平衡」的風味飲品，CITY CAFE今年再升級濃茶系列，全新推出「皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵」與「日本靜岡濃抹茶拿鐵」。醇濃伯爵紅茶拿鐵強化茶香層次、甜度平衡更順口，而靜岡濃抹茶選用日本靜岡抹茶粉，茶香濃厚卻不苦澀，搭配滑順奶香。兩款中杯熱飲65元、大杯冰飲75元。

此外，7-ELEVEN串聯全台門市與「i預購」替小資族爭取報稅季小確幸，自4月29日起至5月3日全台門市限時5天推出勞動節優惠，更首次推出「OPENPOINT點數抽抽樂」，消費者除了購買指定商品消費滿222元立折22元外，可再現場立即抽出加贈點數，最高可送77點；活動期間結帳滿1,111或1,711元可再享指定實用贈品，數量有限、送完為止。

7-ELEVEN「i預購」自5月11日至5月31日推出報稅季神優惠，期間使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡最高可享36% OPENPOINT點數回饋。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN自4月29日至5月3日全台門市限時5天推出勞動節優惠，更首次推出「OPENPOINT點數抽抽樂」，消費滿額立折可再現場立即抽出加贈點數。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自4月29日至5月12日推出CITY PEARL系列4款人氣珍珠飲品任選2杯99元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN響應國際珍奶日，4月29日至5月12日CITY TEA現萃茶指定純茶系列可享免費加珍珠。圖／7-ELEVEN提供

響應國際珍奶日，4月29日至5月12日!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR指定純茶、茶拿鐵系列可享免費加粉角或珍珠。圖／7-ELEVEN提供

「OPENPOINT行動隨時取」4月28日至5月7日推出CITY系列勞動節限量優惠組合。圖／7-ELEVEN提供