「微秀胸肌」山下智久丹寧西裝沒穿襯衫 站台Dior秋季系列期間限定店

法國精品Dior創意總監Jonathan Anderson操刀的2026秋季系列即將上市，即日起至5月22日止，於台北101購物中心四樓都會廣場開設期間限定店，沉浸式空間讓人想起瑰麗的凡爾賽宮，販售男女裝、包款、鞋履與配件。歡慶開幕，品牌好友、日本男星山下智久特地來台，包括小S女兒許曦文（Elly）、楊祐寧妻子Melinda也都出席開幕。

相較於稍早抵達松山機場時的隨性，日本男星山下智久（Tomohisa Yamashita）今晚出席開幕活動時換上丹寧西裝搭配全新D de Dior德比鞋，展現更為成熟洗鍊的時尚氣場。現場聚集許多守候已久的忠實粉絲，許多都是早上接機完直接過來。山下智久先用中文跟大家打招呼，並以流利英文說真的非常開心再度來到台北。雖然多次來台，但因為工作繁忙，他其實很少有機會來到台北101，所以很期待能來逛逛Dior的快閃店。

山下智久表示非常感謝每次來到台北熱情接機的粉絲，而他觀察到台北的氛圍相對鬆弛，大家普遍都很自在，也很期待有機會去夜市品嚐美食。在他看來，Dior品牌承襲了創辦人的精神，這種從一而終、持續堅持的努力，非常值得他效仿。他也透露接下來的工作型態非常多元，除了戲劇，也有開演唱會的計畫。

小S女兒許曦文穿了一套不對襯剪裁的黑色洋裝，手拎經典的黑色小羊皮鏈帶迷你款Lady Dior包，服裝和配件上都裝飾許多蝴蝶結，是她認為讓整個秋季系列充滿少女感的法式風格細節。她表示自己最喜歡的就是手上這款包，不論是下午茶、逛街都很百搭，穿T恤牛仔褲就能出門，她還想幫兩位妹妹一起買同款不同色的迷你款Lady Dior包，「Lily比較優雅適合粉紅色，Alice比較帥就很適合黑色。」

Melinda穿了自己愛牌Dior設計較為中性的襯衫和西裝褲，剛好呼應她在追的美劇中Carolyn Bessette Kennedy的風格。她認為穿衣風格最重要要認識自己、了解自己的身形，穿起來舒適自在就會好看。秋季系列中的各種徽章運用，在她看來低調奢華，富有趣味巧思，是她最喜歡的元素。

●期間限定店：沈浸式法式情調

限定店空間設計以綠與藍為主色調，搭配精緻法式線板裝飾與人字紋拼接木質地板，勾勒出典雅格調，整體細節呼應凡爾賽宮歷史氛圍。店內融入瑪麗安東尼皇后的浪漫意象，層架之間點綴以玻璃與陶瓷手工製作的繽紛蛋糕擺飾，洋溢輕盈愉悅的趣味巧思。空間各處妝點藝術家Christian Bérard的創作靈感，這位品牌創始設計師的摯友，自迪奧成立初期便參與空間設計，其藝術思維透過蝴蝶結細節等元素，完美融入本季時裝設計之中，完美結合品牌傳承與未來風格，打造出充滿法式生活情趣（joie de vivre）的沉浸式購物體驗。

●男女裝：經典重塑 古今交融

Jonathan Anderson以獨特視角重新解碼迪奧當代美學，2026秋季女裝建構出適應多元角色與場合的完整系列系列延續品牌經典基因，讓過去與當代、簡約與繁複等互相對比的各種元素交錯呈現。從貼身包覆感強的大衣外套、溫柔針織斗篷、垂墜感十足的洋裝，到寬版絲質丹寧長褲，多樣姿態滿足不同穿搭場景。色彩上以低飽和色調為主，即便是基礎單品都擁有高級訂製服般的精緻細節。

包款則從Dior Médaillon、經典Lady Dior，到Dior Cigale、Dior Crunchy等全新系列，豐富面貌讓穿著不再只是造型搭配，更是個人風格與自我角色的建構。

2026秋季男裝延續夏季系列對歷史與華麗語彙的探索，將中世紀徽章美學與18世紀古典風格融入當代學院風。設計從迪奧經典檔案中汲取靈感，豐富丹寧單品為系列注入美式活力，小型刺繡、洛可可風格Diorette裝飾，到放大呈現的家徽印花，展現創意巧思。整體設計在貴族著衣靈感與青春氣息中達到平衡。

Dior將於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Deco蝴蝶結造型珍珠母貝水晶耳環，99,000元。圖／Dior提供

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

山下智久穿丹寧西裝搭配全新D de Dior德比鞋。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Bows藍色蝴蝶結圖騰丹寧短裙，15萬元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior千鳥格紋大衣，26萬元。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Bows藍色蝴蝶結圖騰丹寧夾克，27萬元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior Hortensia 繡球花造型戒指，19,500元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior千鳥格紋大衣，26萬元。記者林士傑／攝影

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Deco蝴蝶結造型珍珠母貝水晶耳環，82,000元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior千鳥格紋大衣，26萬元。記者林士傑／攝影

許曦文穿黑色不對稱洋裝，手拎黑色小羊皮鏈帶迷你款Lady Dior包。記者林士傑／攝影

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior深棕色CD釦皮帶裝飾斗篷大衣，38萬元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior千鳥格紋大衣，26萬元。圖／Dior提供

期間限定店獨家Dior Tribales Dior Hortensia繡球花造型耳環，36,000元。圖／Dior提供

Dior將於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

許曦文穿黑色不對稱洋裝，手拎黑色小羊皮鏈帶迷你款Lady Dior包。記者林士傑／攝影

Dior將於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

Melinda穿設計較為中性的襯衫和西裝褲。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Gravity灰色壓紋小牛皮手拿包，50,000元。圖／Dior提供

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

Dior將於台北101四樓都會廣場開設2026秋季系列的期間限定店。記者林士傑／攝影

Melinda穿設計較為中性的襯衫和西裝褲。記者林士傑／攝影

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior黑色皮革領口裝飾米色風衣，27萬元。圖／Dior提供

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

山下智久穿丹寧西裝搭配全新D de Dior德比鞋。記者林士傑／攝影

Dior 2026秋季系列的期間限定店自即日起至5月22日止。記者林士傑／攝影

期間限定店獨家Dior Bows藍色蝴蝶結圖騰絲巾，27,000元。圖／Dior提供