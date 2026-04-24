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「來台北有購嗨」抽獎前十大登錄發票 議員曝全是買房可抽千次

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
北市府為搶普發1萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，議員洪婉臻質詢指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票。圖／取自市議會直播畫面
北市府為搶普發1萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，議員洪婉臻質詢指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票。圖／取自市議會直播畫面

北市府去年底到今年3月，為搶普發1萬元現金商機，推出「來台北有購嗨」抽獎活動，不過議員洪婉臻指出，登錄發票前十名全是建商開出的購屋發票，金額最高3千400萬，甚至合作店家中，四大連鎖超商就占了5成，沒有振興小店家，產發局則表示，整體滿意度達8成。

洪婉臻指出，「來台北有購嗨」抽獎活動，應該是要設定標的，振興哪些商圈，但四大超商，消費者平常就會去，但3400多家店家中，有1621家是四大超商，活動成效灌水。

洪婉臻說，金額最高的前10名清一色全是建商的房地產交易，買豪宅新屋的發票竟然也被納入計算，買一間房就能換取上百次抽獎機會，前十大登錄筆數可抽獎1千次，對巷弄間的小店家與傳統攤商毫無幫助，振興商圈不該變成振興建商。

此外，洪婉臻也發現，活動滿意度報告數據顯示57.9%的民眾明確表示兩倍抽獎「並未增加消費」，而在有增加消費的族群中，平均每人僅增加1475元，若以19.5萬名註冊會員推估，促進消費極大值僅約13.6億元。

北市商業處指出，這次活動民眾登錄發票，遍及至少3萬4千家不同的店家，顯示受惠店家及帶動消費成果並非集中於連鎖超商、超市或房產業，且連鎖超商及超市總計登錄金額為3億8千多萬元，僅占整體登錄金額的5.25%；另登錄金額超過百萬元之房產，總計登錄金額為4億4540萬餘元，僅占整體登錄金額的6%。

至於問卷調查，商業指出，82.6%參與民眾表示因為本次活動有增加額外消費，每人平均增加超過7000元的消費，整體滿意度達83.7%、再次參與類似活動意願達94%以上。其中亦有超過4成民眾表示因店家為友好店家增加消費，許多巷弄小店迎來了關鍵的新客到訪，友好特店家再次參與類似活動意願達85.5%，顯示無論是店家業者或是參與民眾，對於這次抽獎活動皆抱持高度肯定。

台灣商圈文化觀光產業聯合總會長周水美說，台北有購嗨為期3個月時間，當時是推出月月抽、周周抽，剛好又正值冬天的耶誕節、跨年、農曆年等假期，對於北投商圈、迪化、西門町等各大商圈都帶來不錯效益。

她分享，北投商圈的企業夥伴也有推出員工專案，也會向消費者主動告知可以登錄抽獎，就連中南部來台北玩的朋友們，也都知道活動，所以業績相關數據，至少和去年同期、前一個月增加10%到15%。

超商 台北

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