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米蘭設計周2026 Prada舉辦第五屆Prada Frames學術研討反思當代議題

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada服裝設計一向帶有簡約風格，但持續具有對結構、樣式的反動與挑戰。圖／Prada提供
Prada服裝設計一向帶有簡約風格，但持續具有對結構、樣式的反動與挑戰。圖／Prada提供

米蘭設計周期間，由Prada與設計工作室Formafantasma共同策劃的Prada Frames研討會選址於米蘭市中心的Santa Maria delle Grazie建築群舉辦，展現奢侈品牌在文化、藝術、學術的影響力，並已於日前（4月19日至21日）圓滿落幕。

首屆的Prada Frames是在2022年以「On Forest」為題，在布萊登斯國立圖書館探討自然生態，這些年來，Prada Frames從知識傳承逐漸進化為跨越建築、設計與人文的深層對話，更成為奢侈品牌轉向文化影響力的經典案例。

本屆主題定調為「In Sight」（可見之域），在充滿宗教歷史感的海報與建築光影下，研討會深入剖析真實與再現之間的矛盾，特別是當ＡＩ生成影像逐漸模糊了界線，數位影像背後隱藏的環境社會成本、政治用途及注意力經濟，皆成為討論焦點。

事實上，對當代議題、思潮的敏銳也是Prada創意總監、品牌傳人Miuccia Prada將時尚視為思想媒介的理念，她讓服裝不再只是布料，更成為對當代現象的跨領域回應。過去像是2018年秋冬大秀中以螢光招牌呈現街頭的藝術感，又或是2022年秋冬大秀秀場以科幻隧道解構了劇院配置，都可視為Fondazione Prada文化展演邏輯的一脈相承。

科普、懶人包對大眾有其傳遞知識的必要性，但另一方面傳統學術、嚴謹的思考能力對人類的未來同等重要，這或正是Prada在疫情後持續舉辦Prada Frames的理由之一，帶來一如在服裝設計上、對人類與社會的無窮叩問。

第五屆Prada Frames以「In Sight」為題，探討AI對現代社會的影像、更有真實與再現之間的矛盾。圖／Prada提供
第五屆Prada Frames以「In Sight」為題，探討AI對現代社會的影像、更有真實與再現之間的矛盾。圖／Prada提供

英國作家Alice Rawsthorn在第一天Prada Frames活動中。圖／Prada提供
英國作家Alice Rawsthorn在第一天Prada Frames活動中。圖／Prada提供

2026年的第五屆Prada Frames研討會選址於米蘭Santa Maria delle Grazie建築群。圖／Prada提供
2026年的第五屆Prada Frames研討會選址於米蘭Santa Maria delle Grazie建築群。圖／Prada提供

Prada Frames從知識傳承逐漸進化為跨越建築、設計與人文的深層對話，並成為奢侈品牌展現文化影響力的經典案例。圖／Prada提供
Prada Frames從知識傳承逐漸進化為跨越建築、設計與人文的深層對話，並成為奢侈品牌展現文化影響力的經典案例。圖／Prada提供

除了是服裝品牌，Prada同時也擁有於Fondazione Prada，展現對藝術、家具、工業設計的廣泛興趣與影響力。圖／Prada提供
除了是服裝品牌，Prada同時也擁有於Fondazione Prada，展現對藝術、家具、工業設計的廣泛興趣與影響力。圖／Prada提供

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