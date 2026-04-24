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對自由與自我挑戰的純粹禮讚 OMEGA再度成為美洲盃帆船賽官方時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
分鐘指針前緣改以紅色，是因應2024年在巴賽隆納舉辦時、大會主題紅色。圖／OMEGA提供
分鐘指針前緣改以紅色，是因應2024年在巴賽隆納舉辦時、大會主題紅色。圖／OMEGA提供

始於1851年的美洲盃（America's Cup），比現代奧運還早了45年，當年英國皇家遊艇中隊在主場落敗，讓美國的「美洲號」奪冠並從此命名，這段往事開啟了帆船界長達百年的競爭。如今這座由英國珠寶商Garrard & Co.以純銀打造、暱稱為「Auld Mug」的古老獎盃，依舊在海面上閃耀著絕對榮譽的光芒。

美洲盃之所以在精品界與體育界擁有特殊體位，其一在於它獨特的對抗賽（Match Racing）賽制。每一艘造價不菲的帆船，從碳纖維材質到流體力學結構，在下水前就已決定了先天體質。現代技術引入「水翼」後，船身能以時速92公里的高標在水面「飛行」，在風雲莫測的海域上，尋求破風而出的致勝時機。

OMEGA自1995年起便與傳奇航海家Sir Peter Blake領導的紐西蘭隊並肩。美洲盃有個殘酷卻迷人的遊戲規則：贏家不僅帶走獎盃，還能決定下一屆的規則與場地。每當紐西蘭隊重返榮耀，OMEGA便隨之續寫官方指定計時的傳承。從2000年、2003年、2021年到2024年，計時器的指針見證了無數次破浪時刻，成為工藝與海洋精神的共同體。

為紀念這段熱血傳奇，OMEGA陸續將海洋靈魂注入製錶工藝。無論是配備專屬5分鐘倒計時功能的Seamaster Diver 300M美洲盃版，配色奪目的Planet Ocean 600M紀念款，甚至採用白陶瓷面盤的Diver 300M，每一枚時計都刻劃了帆船運動的科技美學。

明年，第38屆路易威登美洲盃將首次移師義大利，在維蘇威火山（Mt. Vesuvius）壯麗的海岸線映襯下，寫歷史新頁。當2027年的賽事鳴槍起跑時，OMEGA將再次出現在計時塔與水手腕間。彼此時間不再只是跳動的數字，而是人類對自由與自我挑戰的純粹禮讚。

OMEGA確定將成為第38屆America's Cup帆船賽官方時計。圖／OMEGA提供
OMEGA確定將成為第38屆America's Cup帆船賽官方時計。圖／OMEGA提供

當2027年的賽事鳴槍起跑時，OMEGA將再次出現在計時塔與水手腕間，展現人類對自我挑戰的純粹禮讚。圖／OMEGA提供
當2027年的賽事鳴槍起跑時，OMEGA將再次出現在計時塔與水手腕間，展現人類對自我挑戰的純粹禮讚。圖／OMEGA提供

另一款45.5毫米的OMEGA表款是向第37屆美洲盃帆船賽的衛冕隊致意，運用阿聯酋航空紐西蘭隊的綠松石色與經典的紅、藍色，將最深邃的黑色與標誌的綠松石色結合。 圖／OMEGA提供
另一款45.5毫米的OMEGA表款是向第37屆美洲盃帆船賽的衛冕隊致意，運用阿聯酋航空紐西蘭隊的綠松石色與經典的紅、藍色，將最深邃的黑色與標誌的綠松石色結合。 圖／OMEGA提供

OMEGA成為美洲盃帆船賽一員的歷史已久，明年將再度成為大會時計，現身義大利的唯美海岸。圖／翻攝自IG
OMEGA成為美洲盃帆船賽一員的歷史已久，明年將再度成為大會時計，現身義大利的唯美海岸。圖／翻攝自IG

Omega在2024年時發表的Seamaster Diver 300M America’s Cup紀念表，藍色表圈上在10分鐘刻度時標示了Pre-Start字樣，同時進入倒數10分鐘內都從圓點改為長形時標、呼應賽事特色。圖／OMEGA提供
Omega在2024年時發表的Seamaster Diver 300M America’s Cup紀念表，藍色表圈上在10分鐘刻度時標示了Pre-Start字樣，同時進入倒數10分鐘內都從圓點改為長形時標、呼應賽事特色。圖／OMEGA提供

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