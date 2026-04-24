王嘉爾又帥又有才！自創設計品牌發表COOKIES系列第七章

又帥又有才華的王嘉爾，擔任自創品牌TEAM WANG design的創意總監，正式發表COOKIES系列全新第七篇章「RESET」。此篇章緊扣著王嘉爾個人的成長歷程與認知轉變，在延續上一章節「ACCEPTANCE」對光影共生、接納自我脆弱與堅韌的深度探討後，「RESET」進一步以全新的設計語言去探討，人在接納的過程中，如何建立新的思考方式與行動邏輯。

王嘉爾認為，「RESET」絕非對過往的否定，而是一次既有感知上的重新定位；在當前的成長階段，前行的方式不再是不斷疊加訊息，而是一次次歸零後的重新開始。這種「重置」更關注內在持續成長中的秩序重組，讓清晰的結構取代本能反應，使感知先於意圖，為品牌未來的創作路徑與決策方式建立更為紮實的新狀態。

在視覺表達與設計語言上，「RESET」系列展現品牌的克制美學，並將視覺邏輯回歸至更接近原始的狀態。本系列特別選用一組被刻意稀釋的中性色調作為整體根基，涵蓋煙灰色、砂石色、深苔色、深褐色、灰褐色與卡其色，建構出一套低飽和度且趨向共融的自然色彩系統，使顏色從單純的「表達」轉化為承載結構與材質的基礎背景。

品牌DNA亦進入新的進化階段，將「TEAM WANG design」凝練簡化為「TWD」符號，象徵身分識別轉向更為精確且紮實的存在。系列細節則透過全金屬鈕扣強化整體秩序，統一的金屬元素結構突出了設計的重量感。在輪廓設計上，本季介於正式與日常之間，避免過度誇張的表達，透過精確剪裁與一致的細節邏輯，賦予服裝極高的日常穿搭可穿性，呈現出品牌在當前階段對內在秩序的深刻理解。

為配合COOKIES 7的發布，TEAM WANG design自4月25日起至5月10日於上海 JULU758 打造限時概念空間，將「重置感知」的主題轉化為可親身行走的體驗。此空間設計由外向內逐步推進，分為「ZERO OUT」、「COORDINATE」、「REBUILD」與「RESET」四個感知階段。觀眾從入口處開始便被抽離外部訊息，回到清空的初始狀態，隨後重新定位自我節奏，並在空間引導下重構感知與環境的關係，最終抵達「RESET」核心，在脫離外部層疊後回到重新定位的自我。

由王嘉爾擔任創意總監的自創品牌TEAM WANG design，推出COOKIES系列全新第七篇章「RESET」。圖／TEAM WANG design提供

由王嘉爾擔任創意總監的自創品牌TEAM WANG design，推出COOKIES系列全新第七篇章「RESET」。圖／TEAM WANG design提供