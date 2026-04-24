香奈兒第二波line貼圖！COCO BEACH台北快閃店歡慶開幕 加好友下載

時尚精品品牌香奈兒 （CHANEL）將自4月24日起至5月24日止，於台北市中心開設2026 COCO BEACH快閃店，並特為本次快閃店推出限定LINE貼圖，貼圖設計以本次系列元素為主軸，展現獨特夏日繽紛歡快風格。

活動期間將分2波推出限定貼圖，第1波貼圖自4月16日20:00起，凡加入「香奈兒官方 LINE」好友，即可獲得2026 COCO BEACH台北快閃店限定貼圖共8款；第二波貼圖則是4月24日起，成為香奈兒官方LINE摯友，即可獲得更多2026 COCO BEACH台北快閃店限定貼圖，為另外8款新不同的常用語和圖案。

CHANEL COCO BEACH快閃店以啟發該系列的海洋與度假元素，打造宛如真正夏日度假勝地的所在。這個寬敞明亮、佔地300平方公尺的空間，將帶來陽光燦爛的氛圍，讓人身臨其境地感受假期精神，並同時探索Matthieu Blazy首次推出的COCO BEACH系列。

●香奈兒2026 COCO BEACH POP-UP 台北快閃店

地點：華山1914文化創意產業園區 (西二館)

時間：4月24日起至5月24日

●line貼圖傳送門

https://enews.chanel.com/2026_tw_fsn_cocobeach_popup?utm_source=instagram&utm_medium=smaorganic&utm_campaign=fsh_event_cocobeach-popup_2026_tw&utm_content=pressall

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第2波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

多彩珊瑚造型與幻象珍珠長項鍊。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供