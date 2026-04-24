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勞動節慰勞自己！FRIDAYS豬肋排買1送1、德州鮮切牛排肋眼999元吃得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Texas Roadhouse 德州鮮切牛排慶祝勞動節，人氣最高的「肋眼牛排」限時優惠千元有找。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse 德州鮮切牛排慶祝勞動節，人氣最高的「肋眼牛排」限時優惠千元有找。圖／開展餐飲集團提供

五一勞動節腳步逼近，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，今年特別攜手祭出單日限定的超級優惠，用最澎湃的大口吃肉行程，為職場社畜們補充滿滿元氣。

TGI FRIDAYS針對旗下長年穩坐熱銷冠軍的「炭烤豬肋排」，祭出限時好康，消費者只要在5月1日當天，憑指定活動畫面至全台餐廳消費，即可享有全系列炭烤豬肋排「買一送一」的超值優惠，無論是半份或整份皆適用，每桌至多「買二送二」，相當適合揪同事一同前往聚餐，大口享用美食。

喜愛頂級牛排的饕客，則不能錯過Texas Roadhouse德州鮮切牛排的優惠。該品牌主打每日手工鮮切、低溫熟成的優質美國牛排，此次特別針對勞動節推出單日限定方案，原價1,200元的10盎司肋眼牛排，憑指定活動畫面即可享優惠價999元，不僅千元有找就能享用高品質肉品，隨餐還能搭配招牌手工麵包與花生無限續盤，享受道地的美式豪邁風格。

業者特別提醒，兩項優惠活動皆為5月1日當日限定，優惠內容皆需加收10%服務費，且不得與其他行銷活動、信用卡優惠或餐廳折扣併用。建議民眾出發前先確認活動資訊，並預先準備好指定的活動畫面，趁著節日機會好好犒賞自己，為接下來的工作儲備更多動力。

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排祭出5月1日限定「10盎司肋眼牛排」優惠價 999 元，划算大口吃肉。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse 德州鮮切牛排祭出5月1日限定「10盎司肋眼牛排」優惠價 999 元，划算大口吃肉。圖／開展餐飲集團提供

TGI FRIDAYS挺勞工！勞動節當天碳烤豬肋排享優惠買一送一，每桌至多「買二送二」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS挺勞工！勞動節當天碳烤豬肋排享優惠買一送一，每桌至多「買二送二」。圖／開展餐飲集團提供

勞動節 德州 牛排

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