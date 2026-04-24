2026WWG／Oris Star經典重現 24歲設計師打造有史以來最都會感月相表

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Gevneva）表展上，以運動潛水錶瑞士獨立製表品牌Oris今年按照自我步調，打造充滿藝術氣息的旗艦作品Artelier雙時區月相腕表與深具歷史意義的Oris Star特別版腕表，展現出動靜皆宜的特性。

●Artelier系列：24歲設計師操刀 都會感

作為Oris歷史悠久的經典款式，全新的Artelier雙時區月相腕表由年僅24歲的產品設計工程師Lena Huwiler主導重新設計。腕表搭載了Oris Calibre 782自動機芯，是修改前代Calibre 781而來，移除了原本三點鐘與九點鐘位置的小表盤，面盤因此更顯簡潔、聚焦，僅保留12點鐘位置的經典月相顯示，以及6點鐘位置的第二時區24小時顯示。

Lena Huwiler將月相視窗背景設計成與面盤色調一致的星空效果，讓銀色月亮在其中靜謐閃耀。面盤提供象牙白、午夜藍與栗棕色三種具備層次紋理的選擇，簡約的無襯線字體與多面切角的時標，為這款正裝表注入了更具現代感的都會輪廓。

●Oris Star特別版：致敬推翻《製錶法規》的獨立英雄**

Oris Star是紀念1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的Star腕表問世 60周年，並致敬品牌榮譽主席Rolf Portmann而特別推出的。在20世紀中期，Oris曾深受1934年訂定的《瑞士製表法規》限制，該法規將Oris限制在生產精準度較低的針式擒縱機芯中，直到Portmann博士歷經長達十年的法律鬥爭後於1965年廢止該法規，Oris才得以重獲技術自主權。

全新推出的Star特別版忠實還原了1960年代的現代主義風格，採用35毫米不鏽鋼桶形表殼，並搭配復古感十足的壓克力鏡面。銀色面盤維持極簡配置，底蓋則刻有象徵輝煌歷史的1960年代盾形標誌，是復古風格的極致詮釋。

Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表象牙白不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供

Oris Star 特別版腕錶，35.00mm不鏽鋼桶形錶殼、Oris Calibre 733自動上鍊機芯，忠實重現1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的經典款，採用復古壓克力鏡面並於底蓋鐫刻1960年代Oris盾形標誌，70,000元。圖／豪力時提供