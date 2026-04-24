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2026WWG／Oris Star經典重現 24歲設計師打造有史以來最都會感月相表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Oris Artelier 雙時區月相腕表象牙白皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表象牙白皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Gevneva）表展上，以運動潛水錶瑞士獨立製表品牌Oris今年按照自我步調，打造充滿藝術氣息的旗艦作品Artelier雙時區月相腕表與深具歷史意義的Oris Star特別版腕表，展現出動靜皆宜的特性。

●Artelier系列：24歲設計師操刀 都會感

作為Oris歷史悠久的經典款式，全新的Artelier雙時區月相腕表由年僅24歲的產品設計工程師Lena Huwiler主導重新設計。腕表搭載了Oris Calibre 782自動機芯，是修改前代Calibre 781而來，移除了原本三點鐘與九點鐘位置的小表盤，面盤因此更顯簡潔、聚焦，僅保留12點鐘位置的經典月相顯示，以及6點鐘位置的第二時區24小時顯示。

Lena Huwiler將月相視窗背景設計成與面盤色調一致的星空效果，讓銀色月亮在其中靜謐閃耀。面盤提供象牙白、午夜藍與栗棕色三種具備層次紋理的選擇，簡約的無襯線字體與多面切角的時標，為這款正裝表注入了更具現代感的都會輪廓。

●Oris Star特別版：致敬推翻《製錶法規》的獨立英雄**

Oris Star是紀念1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的Star腕表問世 60周年，並致敬品牌榮譽主席Rolf Portmann而特別推出的。在20世紀中期，Oris曾深受1934年訂定的《瑞士製表法規》限制，該法規將Oris限制在生產精準度較低的針式擒縱機芯中，直到Portmann博士歷經長達十年的法律鬥爭後於1965年廢止該法規，Oris才得以重獲技術自主權。

全新推出的Star特別版忠實還原了1960年代的現代主義風格，採用35毫米不鏽鋼桶形表殼，並搭配復古感十足的壓克力鏡面。銀色面盤維持極簡配置，底蓋則刻有象徵輝煌歷史的1960年代盾形標誌，是復古風格的極致詮釋。

Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表象牙白不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表象牙白不鏽鋼鍊帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，94,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表午夜藍皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供

Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供
Oris Artelier 雙時區月相腕表栗棕色皮革表帶款，39.5毫米不鏽鋼表殼、Oris Calibre 782自動上鍊機芯，86,000元。圖／豪力時提供

Oris Star 特別版腕錶，35.00mm不鏽鋼桶形錶殼、Oris Calibre 733自動上鍊機芯，忠實重現1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的經典款，採用復古壓克力鏡面並於底蓋鐫刻1960年代Oris盾形標誌，70,000元。圖／豪力時提供
Oris Star 特別版腕錶，35.00mm不鏽鋼桶形錶殼、Oris Calibre 733自動上鍊機芯，忠實重現1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的經典款，採用復古壓克力鏡面並於底蓋鐫刻1960年代Oris盾形標誌，70,000元。圖／豪力時提供

Oris Star 特別版腕錶，35.00mm不鏽鋼桶形錶殼、Oris Calibre 733自動上鍊機芯，忠實重現1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的經典款，採用復古壓克力鏡面並於底蓋鐫刻1960年代Oris盾形標誌，7萬元。圖／豪力時提供
Oris Star 特別版腕錶，35.00mm不鏽鋼桶形錶殼、Oris Calibre 733自動上鍊機芯，忠實重現1966年首款搭載槓桿式擒縱機芯的經典款，採用復古壓克力鏡面並於底蓋鐫刻1960年代Oris盾形標誌，7萬元。圖／豪力時提供

設計 日內瓦 瑞士

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