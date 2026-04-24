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珍奶始祖43歲放大招！花藝紙杯、焙茶霜淇淋對決蕎麥清爽系飲品

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
春水堂 x plantica期間限定聯名紙杯。圖/春水堂提供
春水堂 x plantica期間限定聯名紙杯。圖/春水堂提供

迎接初夏飲品旺季，連鎖餐飲品牌紛紛推出話題新品與限定活動搶攻市場。珍珠奶茶發源品牌春水堂歡慶43周年，攜手日本花藝設計品牌plantica打造跨界聯名；路易莎咖啡則以健康穀物風潮為靈感，推出蕎麥系列新品，兩大品牌同步以「美學」與「輕盈感」為主軸，掀起春夏療癒飲品新話題。

春水堂43周年以「花藝美學」為主題，5月1日起全面展開品牌生日慶。此次攜手由日本花道家木村貴史創立的花藝設計品牌plantica，將花藝視覺融入日常餐飲體驗，推出6款聯名紙杯、杯墊與餐墊紙，同步上市茶禮盒、玻璃杯組、購物袋與雙杯提袋等周邊商品，讓花藝設計從餐桌延伸至生活風格。

活動期間，結合珍珠奶茶、頂級烏瓦紅茶凍飲、御品牛肉麵、功夫麵與黃金香酥雞等人氣餐點，同步推出4款期間限定「花映套餐」（5月1日至6月30日）。台北西湖店、新竹竹北店、台中龍富店及高雄駁二店亦將陸續換上聯名花藝店裝。

南投「春秋山林」園區也加入慶生活動，即日起至6月30日推出「花開優惠」，旅客完成集章可DIY聯名卡片，並享足浴體驗買一送一與餐飲、輕食折扣優惠。新品部分，春水堂同步推出「焙茶系列」霜淇淋，5月1日起於台北華山店與台中國美店率先開賣，高雄駁二店7月接續上市。

此外，路易莎咖啡也鎖定健康飲品趨勢，推出兩款以蕎麥為靈感的春日新品。「寒天檸香蕎麥冰茶」以檸檬清香融合穀物氣息，搭配寒天晶球增添口感層次；「黃金蕎麥醇乳」則主打溫潤奶香與堅果風味。消費者亦可加價升級寒天晶球，提升咀嚼與清爽感。

路易莎咖啡鎖定健康飲品趨勢，推出兩款以蕎麥為靈感的春日新品。圖/路易莎提供
路易莎咖啡鎖定健康飲品趨勢，推出兩款以蕎麥為靈感的春日新品。圖/路易莎提供

春水堂店內每周更換鮮花，讓花藝美學融入日常用餐情境，希望帶給大家更有質感的用餐。圖/春水堂提供
春水堂店內每周更換鮮花，讓花藝美學融入日常用餐情境，希望帶給大家更有質感的用餐。圖/春水堂提供

春水堂 x plantica聯名周邊商品「雙杯提袋」。圖/春水堂提供
春水堂 x plantica聯名周邊商品「雙杯提袋」。圖/春水堂提供

春水堂 x plantica聯名合作，讓消費者在用餐時，同時享有視覺和味覺的美好體驗。圖/春水堂提供
春水堂 x plantica聯名合作，讓消費者在用餐時，同時享有視覺和味覺的美好體驗。圖/春水堂提供

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