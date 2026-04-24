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上下雙光源更舒適！BenQ親子共讀護眼立燈MindDuo Max一燈多用超加分

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燈臂採38.5°彎腰設計，燈頭向前延伸60cm，若搭配書桌使用可置中於正上方，使照明範圍更均勻。圖 / 背景為AI生成
燈臂採38.5°彎腰設計，燈頭向前延伸60cm，若搭配書桌使用可置中於正上方，使照明範圍更均勻。圖 / 背景為AI生成

隨著都會區居住空間趨於精簡，「一廳多用」已成家庭常態；然而，居家照明不均所導致的視覺疲勞，卻常被家長忽略。近年深耕護眼科技與燈具的BenQ，近期推出的旗艦級護眼立燈MindDuo Max系列，擁有獨特的「專利光柵盾」與「上下雙向光源」技術，更透過4種智慧模式與毫米波雷達偵測，展現從硬體規格到生活情境應用的深度整合，可說是專為親子共讀而生。

實際見到BenQ MindDuo Max，可能會被它巨大的尺寸嚇一跳，為了確保燈臂強度與耐用性，這款立燈的燈臂採用了一體成型設計，搭配10公斤重的金屬底座，提供極高的穩定性，並具備前後左右15°防傾倒安全設計。

這種追求穩定性的設計在初次安裝時，單人作業會稍顯吃力，不過包裝盒的巧妙設計，可以在過程中擔任輔助支架的作用，非常具有巧思。扁平的底座設計，也可輕易放入沙發底部或書桌下方，將龐大的底座隱身於家具之下，既不佔空間也能讓38.5°彎腰設計的燈臂優雅地延伸至使用者上方。

MindDuo Max最具突破性的設計在於其「上下雙向光源」配置，與傳統檯燈僅提供向下直射光不同，可向上投射最高達13,000流明的強大光源，官方數據指出，上光投射到天花板後產生的「漫反射」效果，能均勻地打亮約7坪的室內空間，其亮度足以取代空間中的間接照明或吸頂燈。

這種設計解決了傳統照明中常見的「明暗反差」問題。在讀寫作業時，單一向下光雖能集中照明，但若周圍環境過暗，眼睛頻繁在明暗間切換極易疲勞。透過上光的補足，整個閱讀環境變得極為柔和舒適。有趣的是，由於光源通過天花板大面積反射，消除了生硬的陰影，實際在燈光下進行拍照或視訊通話時，光線如同攝影棚的補光燈般細膩，意外呈現出類似柔光補光的「美肌」效果。

針對家長選購學習燈具最在意的眩光問題，MindDuo Max搭載了全球首創的「專利光柵盾」，透過不等距的格柵設計，精準控制遮光角度，將直射光線主動屏蔽，通過5A級遮光認證，真正做到結構性0眩光，即使孩子在正下方共讀或遊玩時抬頭直視，也不會感覺刺眼或不適，確實達到了保護視力並維持光線柔和的目的。

為了滿足不同空間、家中成員的使用情境，MindDuo Max內建了4種常用的智慧模式，包括讀寫作業、書本閱讀、螢幕閱讀與休閒，可依照不同情境快速調整色溫（3300K至5300K）與上下光亮度輸出比例。例如在「螢幕閱讀模式」下，立燈會自動調降下光輸出，避免螢幕反光，並加強上光以降低環境反差；而在「讀寫作業模式」中，光線則會顯著聚攏，利用視覺心理學原理，為孩子創造高專注力的視覺空間，研究顯示專注度可提升約8.9%。

除了可透過燈臂上的觸控按鍵手動切換不同情境模式，調整上下光、色溫、亮度之外，MindDuo Max更導入24GHz毫米波雷達感測技術，相較於常見的PIR紅外線感應，毫米波雷達不受熱源、氣流影響，能更靈敏地偵測人體細微動作，只要使用者入席，燈光便會自動開啟，離席一段時間後則自動熄滅，對於常忘記關燈的孩子或手上拿著電腦、書籍移動時，是相當貼心且實用的科技應用。

總結來說，MindDuo Max成功地將立燈的角色從「輔助照明」升級為「環境光源重塑」，對於重視親子互動品質、且希望在簡約居家風格中尋求專業護眼光源的家庭而言，提供了另一種兼具護眼科學實證與燈光美學的全新選擇。

上光透過結構設計，達成散熱、防塵的效果。記者黃筱晴／攝影
上光透過結構設計，達成散熱、防塵的效果。記者黃筱晴／攝影

燈臂上的觸控按鍵，可手動切換不同情境模式，或自行調整上下光、色溫、亮度。記者黃筱晴／攝影
燈臂上的觸控按鍵，可手動切換不同情境模式，或自行調整上下光、色溫、亮度。記者黃筱晴／攝影

下光採用全球首創專利光柵盾設計，實現0眩光照明。記者黃筱晴／攝影
下光採用全球首創專利光柵盾設計，實現0眩光照明。記者黃筱晴／攝影

MindDuo Max內建4種智慧模式，包括讀寫作業、書本閱讀、螢幕閱讀與休閒，滿足不同空間、家中成員的使用情境，圖 / 背景為AI生成
MindDuo Max內建4種智慧模式，包括讀寫作業、書本閱讀、螢幕閱讀與休閒，滿足不同空間、家中成員的使用情境，圖 / 背景為AI生成

燈頭上具備環境光感應器，隨時偵測環境亮度，當環境變暗時，自動增強光線。記者黃筱晴／攝影
燈頭上具備環境光感應器，隨時偵測環境亮度，當環境變暗時，自動增強光線。記者黃筱晴／攝影

上光投射到天花板後產生的「漫反射」效果，能均勻地打亮約7坪的室內空間。記者黃筱晴／攝影
上光投射到天花板後產生的「漫反射」效果，能均勻地打亮約7坪的室內空間。記者黃筱晴／攝影

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