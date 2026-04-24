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世界首座CLT樹屋開幕！16.8萬全包式療癒之旅免費送

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本千葉和心村北歐帳篷，可感受自然、度過安靜而療癒的森林時光。圖/和心村提供
日本千葉和心村北歐帳篷，可感受自然、度過安靜而療癒的森林時光。圖/和心村提供

距離東京市區車程約一小時的千葉縣富津市，一座隱身杉木林間的森林度假聚落「和心村 Washinmura」，近年在日本旅人間悄悄累積高人氣。隨著全球旅遊型態從「打卡景點」轉向「生活體驗」，主打自然共生與慢生活哲學的和心村，以世界首座CLT木構造樹屋為亮點，帶動森林療癒旅遊風潮。

由來自台灣的創辦人TK林毅祥打造，和心村將自由生活與永續理念落實於森林場域中，透過建築、動物與自然環境共存，創造不同於傳統觀光的沉浸式旅宿體驗。即日起官網開放預訂，並同步推出限量抽獎活動，幸運得主可攜3位親友前往體驗價值16萬8千元的3天2夜森林療癒之旅。

園區最受矚目的住宿設施，是全球首座採用交叉層壓木材（CLT）工法打造的樹屋。整體以檜木合板構築，具備優異的隔熱與隔音效果，大面積落地窗將森林景色引入室內，旅客可在樹梢高度感受四季光影變化。

除了樹屋，園區亦將超過200年歷史的日式古宅改造為古民家旅宿，保留傳統生活空間與鄉村氛圍；另設有被譽為豪華露營經典代表的Nordisk Asgard北歐帳篷，以挑高通透設計打造最貼近自然的露營感受，成為旅人熱門拍照場景。

和心村同時也是動物共生的森林聚落，園區收養的貓咪、狗與山羊自在穿梭林間。清晨與黃昏時分，旅客可與貓群漫步森林，在安靜陪伴中體驗難得的療癒日常。

林毅祥觀察，目前入住旅客約九成為日本旅人，多以家庭與喜愛動物、自然生活的族群為主，回訪率高達五成以上。和心村長期以口碑累積人氣，堪稱「日本人才知道」的東京近郊秘境。

此次開放的「世界第一CLT樹屋」三天兩夜全包式體驗，可2至6人同行，每人約新台幣36,000元起，內容包含兩晚樹屋住宿、私人露天風呂體驗、專屬包車接送、中文管家全程服務、早晚餐與客製化行程等。

為慶祝官網正式上線，和心村同步推出免費入住抽獎活動，即日起至5月31日，填寫Email即可參加。6月4日將抽出1名幸運旅客，可攜3位親友享受三天兩夜森林療癒旅程，全程專車與中文管家服務，總價值達新台幣16萬8千元。

日本千葉和心村高人氣豪華露營元祖Nordisk Asgard北歐帳篷。圖/和心村提供
日本千葉和心村高人氣豪華露營元祖Nordisk Asgard北歐帳篷。圖/和心村提供

日本千葉和心村掀起療癒生態系的森林旅遊風潮。圖/和心村提供
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