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雄獅旅遊強攻中台灣 推台中直飛釜山、富國島超值優惠
隨著台中清泉崗機場航線持續擴張，中部出境市場迎來全新爆發階段。雄獅旅遊強攻中台灣！疫後首登ATTA臺中旅展台中直飛釜山5日1萬6有找、富國島4日免兩萬。
雄獅旅遊表示，東京、熊本、釜山等東北亞直飛航線相繼開通，中部旅客不再需要舟車勞頓前往桃園機場，「在地出發、說走就走」已成為可實現的旅遊新模式。雄獅旅遊疫情後首次參加 ATTA 臺中國際旅展，於2026年4月24日至27日，在臺中國際會展中心盛大登場，推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣達 6,000 元。
雄獅把握中台灣出境商機，台中旅展主打「中台灣出發」概念，精選直飛航點推出多款家行程，「台中直飛九州5日」35,900元起，涵蓋阿蘇溫泉與熊本熊電車，深度體驗九州魅力；「台中直飛富國島4日」19,900元起，全程五星住宿搭配海景纜車，高CP值海島度假首選；「台中直飛釜山5日」15,900元起，海雲台膠囊列車等韓國經典景點一次收錄。
長線推薦「2027巴西嘉年華15日深度行程」，安排嘉年華冠軍夜VIP包廂及亞馬遜五星河輪體驗，以及冰島極光等話題產品，「土耳其10日」挑戰最低價54,900元起，另外人生清單系列的肯亞團，現場報名現折3千！
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