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鮭魚控輸了！壽司郎揭台中人最愛是「它」 去年狂銷「90座台北101」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
壽司郎公開台中去年銷售排行榜，由「茶碗蒸」脫穎而出奪冠。記者趙容萱／攝影
壽司郎公開台中去年銷售排行榜，由「茶碗蒸」脫穎而出奪冠。記者趙容萱／攝影

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」進軍中台灣，改裝打造首店「台中黎明市政南店」今開幕，導入150公分巨型螢幕點餐，還可玩互動遊戲；壽司郎同步公開台中去年銷售排行榜，由「茶碗蒸」脫穎而出奪冠，銷量相當近90座台北101。

壽司郎同步公開台中2025年銷售排行榜，目前壽司郎在台中有七家店，前十名分別是「茶碗蒸」、「生鮭魚」、「蒜香花枝天婦羅」、「炙燒起司鮭魚」、「赤蝦」、「鮭魚」、「鮭魚卵軍艦」、「鮪魚」、「鮭魚腹」、「玉米沙拉軍艦」。

壽司郎分析，「茶碗蒸」奪下榜首，兼具開胃與收尾的餐食角色，加上廣受各年齡層顧客喜愛脫穎而出。根據銷售數據，2025年茶碗蒸累積銷量若以高度堆疊，約相當於近90座台北101。

DIGIRO為壽司郎的新世代店型，以「逛盤體驗數位化」為核心，導入「150公分巨型螢幕點餐」、「數位壽司迴轉鏈」及「互動遊戲」等三大特色，重新定義迴轉壽司用餐模式。

壽司郎「台中黎明市政南店」店內132坪、共194席，全數導入DIGIRO數位系統，座席配置多元點餐模式，包括「經典模式」、「萌抱壽司模式」與「AQUARIUM模式」，並支援雙人同時操作，餐點透過迴轉鏈即時送達。

另設有「飽足進度條」與互動遊戲機制，當進度滿格將隨機啟動萌抱壽司小遊戲，有機會抽中「萌抱壽司娃娃」隨機小物。

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」台中黎明市政南店今開幕。記者趙容萱／攝影
壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」台中黎明市政南店今開幕。記者趙容萱／攝影

壽司郎台中黎明市政南店今開幕，導入150公分巨型螢幕，供消費者點餐。記者趙容萱／攝影
壽司郎台中黎明市政南店今開幕，導入150公分巨型螢幕，供消費者點餐。記者趙容萱／攝影

壽司郎台中黎明市政南店今開幕，導入150公分巨型螢幕點餐，還可玩互動遊戲。記者趙容萱／攝影
壽司郎台中黎明市政南店今開幕，導入150公分巨型螢幕點餐，還可玩互動遊戲。記者趙容萱／攝影

台北 壽司郎 鮭魚

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