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享受春季限定滋味！點水樓「雞汁白蘆筍、潤餅宴」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞汁雲林土庫白蘆筍。圖／點水樓提供
雞汁雲林土庫白蘆筍。圖／點水樓提供

隨著春日到來，點水樓以當季時蔬、特色食材為基礎，推出一系列應景的當季料理；同時也創新加入西式元素，為中式料理賦予出嶄新的面貌，為賓客呈現不同以往的滋味。

清爽的「貢菜拌雲耳」，選用清脆的貢菜搭配滑順富彈性的雲耳，酸中帶著花椒的麻感，開胃又討喜，每份280元。「桂花糖藕」則是傳統的江南小點，將甘甜鬆軟的蓮藕搭配淡雅的桂花，香甜又雅緻，每份395元。

上海醬鴨」將鴨肉先滷後浸入味，再以㸆菜手法把醬汁收進鴨肉中，風味十足，每份320元。「上湯奶油虎蝦佐烏龍麵」選用肉質飽滿的虎蝦為主角，搭配結合中式上湯與西式奶油製成的濃郁醬汁，以及帶有日式情調的烏龍麵，共同呈現出濃郁鮮美的跨界滋味，每隻460元。

現在正是台灣白蘆筍的產季，點水樓本季特別使用法式料理中常使用白蘆筍入饌，將雲林產地直送的鮮嫩白蘆筍，以江浙老母雞高湯慢火細煨，烹調出「雞汁雲林土庫白蘆筍」，巧妙融合雞湯與白蘆筍本身的清甜，屬於季節限定的滋味，每份980元。

同樣期間限定的「點水樓潤餅」，將潤餅搭配金華火腿、特製燻肉，還有蘿蔔司、蛋皮等多種配料，堆疊出豐富的層次滋味，每套10捲，1,980元。另外本季還推薦吉品鮑烏參、蒜香和羊排、烏龍茶煙燻松子排骨等菜色，為春季餐桌帶來滿滿食趣。

點水樓潤餅。記者陳睿中／攝影
點水樓潤餅。記者陳睿中／攝影

上海醬鴨。記者陳睿中／攝影
上海醬鴨。記者陳睿中／攝影

上湯奶油虎蝦佐烏龍麵。圖／點水樓提供
上湯奶油虎蝦佐烏龍麵。圖／點水樓提供

桂花糖藕。圖／點水樓提供
桂花糖藕。圖／點水樓提供

蒜香和羊排。圖／點水樓提供
蒜香和羊排。圖／點水樓提供

清蒸牛腩。圖／點水樓提供
清蒸牛腩。圖／點水樓提供

上海

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