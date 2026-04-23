快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
避風塘蒜香大蝦，378元。記者陳睿中／攝影
避風塘蒜香大蝦，378元。記者陳睿中／攝影

緯豆集團旗下港式餐飲「點點心」，今年推出全新品牌「點點心Signature」。店內除了經典的港式點心之外，還加入熱炒料理與茶樓特色餐點，讓餐桌更顯豐富。為慶祝首店開幕，消費滿千即贈送百元抵用券，另外滿1200元還可免費招待「手沖木桶豆花」。

「點點心Signature」首店位於微風復興本館，店內透過深色木紋、金屬線條、厚實座椅等元素，營造出低調沉穩的氛圍，並設計10人獨立包廂與圓形沙發卡座，滿足不同團體的用餐需求。餐點部份，延續「點點心，新鮮點」的初衷，並且加入不同的廚藝元素。不僅提供原有的豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃、金絲龍鬚蝦、香煎蘿蔔糕等菜色之外，更特別針對微風復興店推出多款料理。

新菜色中，「貴妃糖醋咕咾肉」將台灣豬肉炸至金黃酥脆後裹上秘製醬汁，帶來紮實口感與酸爽滋味，每份358元；「乾炒牛河」則吃得到滑嫩牛肉與彈牙河粉，鑊氣十足，每份288元。此外，還有避風塘蒜香大蝦、海王豆腐煲、港式臘味炒飯、蠔皇芥藍炒牛肉、橙香蜜汁排骨、御膳水煮蝴蝶魚等十餘款菜色，帶來不同的餐桌風景。

為慶祝新店開幕，即日起加入會員，即贈「豬仔流沙包」1份，4月24日至4月26日期間，消費滿1,000元即贈「100元現金抵用券」；滿1,200元免費招待「手沖木桶豆花」1份，每日數量有限，送完為止。

清炒嫩筍松阪豬。398元。記者陳睿中／攝影
清炒嫩筍松阪豬。398元。記者陳睿中／攝影

乾炒牛河，288元。記者陳睿中／攝影
乾炒牛河，288元。記者陳睿中／攝影

蠔皇芥藍炒牛肉，358元。記者陳睿中／攝影
蠔皇芥藍炒牛肉，358元。記者陳睿中／攝影

橙香蜜汁排骨，358元。記者陳睿中／攝影
橙香蜜汁排骨，358元。記者陳睿中／攝影

美白菇炒水蓮，268元。記者陳睿中／攝影
美白菇炒水蓮，268元。記者陳睿中／攝影

皇牌蝦仁炒飯，288元。記者陳睿中／攝影
皇牌蝦仁炒飯，288元。記者陳睿中／攝影

貴妃糖醋咕咾肉，358元。記者陳睿中／攝影
貴妃糖醋咕咾肉，358元。記者陳睿中／攝影

手沖木桶豆花。記者陳睿中／攝影
手沖木桶豆花。記者陳睿中／攝影

微風 品牌 豆花

延伸閱讀

牛小排倉餅、蝦捲乾拌麵上桌！東區精緻小吃「倉廩」免服務費、無低消

極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

大阪傳奇姊妹店「燒鳥すみか」登台！重現雞翅一夜干、雞肉丸經典滋味

為考生加油！福勝亭套餐現省60再抽Dyson 勝急「炸豬排握飯糰」登場

相關新聞

極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」將在4月24日正式進軍中台灣，改裝打造「台中黎明市政南店」登場，成為DIGIRO繼台北佈局後，首度跨區展店的重要里程碑。為慶祝店舖升級，限時推出「極上鮪魚大腹」售價40元，另外消費滿額還可獲贈「A4開幕資料夾」，並有機會抽中「45cm萌抱壽司娃娃」。

滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

緯豆集團旗下港式餐飲「點點心」，今年推出全新品牌「點點心Signature」。店內除了經典的港式點心之外，還加入熱炒料理與茶樓特色餐點，讓餐桌更顯豐富。為慶祝首店開幕，消費滿千即贈送百元抵用券，另外滿1200元還可免費招待「手沖木桶豆花」。

啦啦隊女神「短今」南下高雄擔任一日店長 傲人身材驚艷全場

國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」前往高雄，化身品牌一日店長。短今以一身純白清新的浪漫裙裝亮相，大方展現傲人上圍與修長美腿，甜美自信的氣場瞬間點燃現場氣氛，吸引大批粉絲慕名而來，一睹女神風采。

台隆手創館「家居清潔品」熱銷王是它！ 今年第一季會員愛用榜揭曉

台隆手創館家居清潔品類常年佔據全店熱銷榜單，走入專區面對多樣化的選擇，哪些才是市場爆品？台隆手創館依第一季會員愛用家居清潔賞清單，點出熱銷好物，即日起至6月30日指定商品特惠中。

超越時光的前瞻 全新RADO Anatom高科技電漿陶瓷鏤空表洞見未來

未來是一種相對的概念，被同樣無形的時間所推移、形塑，成為一種持續展延的前瞻姿態。瑞士雷達表（RADO）今日發表了2026新款Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表，除延續40多年不變的無邊框設計、複合幾何輪廓，打造成一個手腕上的微型小宇宙，並邀請男星炎亞綸氣質站台。

18盎司牛小排現省300元 台北90年西餐名店推4天限定優惠

每年4月27日為「國際牛肋排日（National Prime Rib Day）」，是全球牛排愛好者大啖肉食的重要節日。迎接這個專屬肉控的美味時刻，擁有逾90年歷史的台北老字號西餐廳波麗路創始本店，特別推出招牌「台塑牛小排」限時4天優惠活動，從4月24日至4月27日，原價1,850元餐點下殺至1,550元，直接現省300元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。