滿千送百、免費吃豆花！升級版「點點心」吃得到粵式熱炒、茶樓料理

緯豆集團旗下港式餐飲「點點心」，今年推出全新品牌「點點心Signature」。店內除了經典的港式點心之外，還加入熱炒料理與茶樓特色餐點，讓餐桌更顯豐富。為慶祝首店開幕，消費滿千即贈送百元抵用券，另外滿1200元還可免費招待「手沖木桶豆花」。

「點點心Signature」首店位於微風復興本館，店內透過深色木紋、金屬線條、厚實座椅等元素，營造出低調沉穩的氛圍，並設計10人獨立包廂與圓形沙發卡座，滿足不同團體的用餐需求。餐點部份，延續「點點心，新鮮點」的初衷，並且加入不同的廚藝元素。不僅提供原有的豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃、金絲龍鬚蝦、香煎蘿蔔糕等菜色之外，更特別針對微風復興店推出多款料理。

新菜色中，「貴妃糖醋咕咾肉」將台灣豬肉炸至金黃酥脆後裹上秘製醬汁，帶來紮實口感與酸爽滋味，每份358元；「乾炒牛河」則吃得到滑嫩牛肉與彈牙河粉，鑊氣十足，每份288元。此外，還有避風塘蒜香大蝦、海王豆腐煲、港式臘味炒飯、蠔皇芥藍炒牛肉、橙香蜜汁排骨、御膳水煮蝴蝶魚等十餘款菜色，帶來不同的餐桌風景。

為慶祝新店開幕，即日起加入會員，即贈「豬仔流沙包」1份，4月24日至4月26日期間，消費滿1,000元即贈「100元現金抵用券」；滿1,200元免費招待「手沖木桶豆花」1份，每日數量有限，送完為止。

清炒嫩筍松阪豬。398元。記者陳睿中／攝影

乾炒牛河，288元。記者陳睿中／攝影

蠔皇芥藍炒牛肉，358元。記者陳睿中／攝影

橙香蜜汁排骨，358元。記者陳睿中／攝影

美白菇炒水蓮，268元。記者陳睿中／攝影

皇牌蝦仁炒飯，288元。記者陳睿中／攝影

貴妃糖醋咕咾肉，358元。記者陳睿中／攝影